"Nazi" y "pajer...": Lilia Lemoine se impugnó el voto y discutió con los fiscales de mesa

Todo ocurrió en el Instituto Santa Rita, en el barrio porteño de Villa Santa Rita, donde la jornada de votación se desarrollaba con total normalidad, hasta que la candidata a diputada Lilia Lemoine llegó al establecimiento y cometió un error garrafal que generó demoras para los demás votantes, el malestar de muchos otros y un feroz cruce entre la cosplayer y las autoridades de mesa.

Resulta ser que, tras salir del cuarto oscuro, Lemoine pretendía dejar el sobre dentro de la urna con una boleta de Milei en su otra mano y discutió en un tono muy elevado con una de las autoridades de mesa, que le informó que no podía realizar su sufragio debido a que se trataba de un “voto cantado”. Según el Código Electoral, ningún elector puede llegar a la mesa exhibiendo de algún modo la boleta del sufragio ni su intencionalidad de voto, ya que viola directamente el secreto de voto.

”No pueden anularme el voto, no violé la ley”, insistió Lemoine, que logró votar casi dos horas más tarde luego de una acalorada discusión con los fiscales de mesa. Desde La Libertad Avanza, indicaron que no saben si el voto de la candidata y estilista de Milei será válido o impugnado, ya que eso se decidirá durante el conteo de votos.

Lilia explicó lo que pasó a Crónica TV y se mostró verdaderamente indignada: “Ingresé al cuarto oscuro y vi que las de nuestro frente estaban impugnadas. Les habían puesto ‘nazi’ en la boleta de Javier y ‘pajero’ en la boleta de Ramiro (Marra). Entonces, primero me encargué de poner mi voto dentro del sobre y cerrarlo, y después salí con las boletas para entregárselas a los fiscales para que las sacaran, porque no se pueden usar”, dijo, y luego prosiguió: "Los dos fiscales de Unión por la Patria empezaron a increparme y a decirme que por eso no podía votar, que rompí la ley electoral. Me dijeron también que soy una asesina”, denunció.

En este sentido, relató que no se dio por vencida y que insistió en que votar era su derecho: “Entonces llamé al 911 porque Gendarmería no podía intervenir. Finalmente, la autoridad del colegio dijo que no rompí la ley e iba a poder votar. Una persona mayor quizá no lo ve esas marcas y no se da cuenta. Esa era mi preocupación”, cerró.

Por su parte, el fiscal de mesa que tuvo el cruce con Lemoine, Iván, dio su versión en en diálogo con C5N y explicó que la situación se volvió “muy violenta” por momentos. “Se presenta la candidata a votar y lo que sucede es que cuando sale del cuarto oscuro sale agitando una boleta de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio diciendo que habían sido escritas y que eso iban a ser impugnadas. A lo cual nosotros, cuando vimos esa situación pedimos la impugnación por ser un voto cantado”, dijo.

Además, el fiscal de mesa expresó que la candidata de La Libertad Avanza fue prepotente desde el momento uno en el que se presentó al colegio : “Ya desde que llegaron a la escuela, empezó a filmar y ella empieza diciendo que unos terroristas le habían robado el documento pero que lo había recuperado. Después de eso, todo fue violento su actitud, pero de todo eso que no se vio también era agresivo donde hubo amenazas, el hombre pechea a una fiscal de mesa. La verdad un episodio espantoso”, se lamentó.

“Es lamentable y una situación espantosa siendo que estamos celebrando 40 años de democracia y nosotros estamos para defenderlo, pero lamentablemente hay partidos y personas que están en contra de la democracia”, concluyó Iván, el fiscal de mesa.

Lilia Lemoine, la reina de los escándalos electorales

Lilia Lemoine, de 43 años, tuvo una semana bastante movida en las redes sociales, ya que se hizo vital al proponer un proyecto de ley para que los varones puedan renunciar a la paternidad si así lo desean. "La mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo", había indicado. Además, también fue polémica al indicar que, además de candidata a diputada por La Libertad Avanza, fue novia de Javier Milei, es su actual asesora de imagen, es “una de las cosplayer más famosa del mundo” y que vivió mucho tiempo trabajando de influencer.