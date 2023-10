Negacionismo, la guerra con el Papa y sus proyectos machistas: los palos en la rueda que se puso Milei

Más allá de los matices que se pueden tener, el resultado de la elección de primera vuelta que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue un fracaso en término de potencialidades. La dinámica de las PASO lo colocaba en un escenario en el que se podría haber impuesto como presidente este domingo, pero los errores que cometió en el último tramo de la campaña lo hicieron retroceder. Algo que evidentemente no esperaba ni el más pesimista.

Visto que para ganar necesitaba sacarle 10 al segundo y tener más de 40, y que esa era su expectativa, la derrota es aún mayor. Sergio Massa quedó casi con casi 37 puntos -subió más de 9- y él se mantuvo en el 29 que había hecho en la primaria. Es decir que, de pasar a creer que les sacaba 10 de ventaja, pasó a estar siete atrás. Una diferencia de 17 puntos.

El otro error estratégico que cometió Milei fue el de quemar las naves de cara a una eventual victoria el último domingo. Desde las PASO hasta ayer no tejió ningún tipo de puentes con los votos que eventualmente necesitaría en un ballotage. Sólo ayer tras el resultado salió a pedir una suerte de perdón y de intentar reconciliarse con Juntos por el Cambio (JxC), aunque no alcanzó hasta el momento para hacerles olvidar las acusaciones que tuvo contra su candidata Patricia Bullrich, a quien la trató de guerrillera que ponía "bombas en jardines de infantes". Con los radicales tampoco se quedó atrás, ya que afirmó que todas las mañanas "golpeaba" a un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Más allá de estos problemas que revelan la inmadurez política que tuvo el economista para poder hacer valer la oportunidad que se le había presentado, durante el último tramo de la campaña, entre las figuras de LLA y el candidato, se pusieron muchos palos en la rueda. Casi como si la cercanía con el poder los hiciera equivocarse sin saber hacer nada para cambiarlo.

Uno de los principales frentes que no tendría que haber abierto el libertario fue el que se armó contra el Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, la religión más importante de occidente. Ya en el debate intentó desentenderse de las declaraciones donde afirmaba que el argentino era el representante de Satanás en la Tierra. Una descalificación que no dejaba espacio a la reconciliación.

Sólo en la última semana, el economista Alberto Benegas Lynch habló en el cierre de campaña liberal y amenazó con romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Una decisión que logró que los pocos votos católicos que habían entendido la acusación anterior como un accidente le suelten la mano al "Peluca".

Es imposible obviar en esta lista a Ramiro Marra, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño, que amenazó con lograr desplazar a Leandro Santoro de Unión por la Patria (UP) del ballotage con Jorge Macri de JxC, y que fue otra de las grandes decepciones en cuanto a los resultados -no se movió del 14 que sacó en las PASO-.

El joven broker hizo de todo para ganarse el odio de millones durante las últimas semanas. Sin ir más lejos, se reivindicó como defensor de los españoles para criticar al canal infantil Paka Paka. "Soy español y no me gusta cómo se cuenta la historia", aseguró, poniéndose del lado de la fuerza que luchó contra San Martín, Belgrano y Güemes de cara a la consolidación del país y su identidad nacional anti colonial.

Su nivel de agresividad e incoherencia lo colocó siempre en un lugar de exposición pública, aunque eso de ninguna manera se tradujo en votos y apoyo. Mientras que muchas veces encontró en ciertos ejes espacio para la discusión política que lo pudiera favorecer, como con el debate alrededor de la Educación Sexual Integral (ESI), las expresiones allí lo perjudicaban.

El ejemplo es perfecto porque ante la propuesta de enseñar sobre sexualidad en las escuelas, antepuso ver pornografía en internet para aprender. Igualmente, la gota que colmó el vaso fue su apoyo público a la corrida cambiaria y su desprecio por el peso, la moneda con la que sus votantes compran el pan.

Por otro lado, la irrupción de la cosplayer y futura diputada nacional Lilia Lemoine, con su proyecto para que los padres puedan desconocer su paternidad con aval de la Justicia, pateó el tablero político con un planteo descabellado y salido de la mesa de incels (célibes involuntarios) con los que elabora la política. En esa oportunidad hasta se refirió a que las mujeres tenían el "privilegio" de poder matar a sus bebés cuando abortan.

Se sabe que la gran mayoría de los votantes de Milei son menores de 35 años y con preponderancia masculina, por así decirlo. Esta propuesta que pedía que las madres revelaran cuando estaban embarazadas dentro de los quince días de enterarse, para que los padres decidan o no hacerse cargo, reventó gran parte del voto femenino o hasta familiar que tenían. La realidad es que los padres no se hacen cargo de sus hijos sin esa ley y que en la gran mayoría de las familias hay mujeres que deben hacerse cargo de todo solas.

Luego la cosplayer hasta hizo su cierre yendo a votar y saliendo del cuarto oscuro con una boleta de Milei en la mano, lo que la llevó a ganarse el repudio de todas las personas presentes en la escuela de Villa del Parque donde estaba. La cosa no terminó ahí. El community manager de LLA, Iñaki Gutiérrez, habló de la mujer en cuestión y afirmó: "La declaración de Lilia Lemoine lo único que hizo fue dañar". Y ella contestó: "Largue las drogas, señora".

Este cruce antes del ballotage también reveló la inmadurez política del frente liberal. Lejos de entender el timing para las peleas internas, tal cual le sucedió a JxC cuando la interna entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta los diezmó muy duro, los libertarios comenzaron a mostrar los trapitos sucios a los invitados, cuando debían estar en el tacho de la ropa sucia cuando llegaban visitantes.

Otro punto clave para entender los palos en la rueda que se pusieron a sí mismos desde LLA es la alianza con el gastronómico Luis Barrionuevo, una figura que representa lo más puro de la burocracia sindical, y que dinamizó la debacle de ese discurso anti casta que, a la luz de los hechos, era sólo una cuestión de marketing. Con el afán de mostrar una gobernabilidad futura, se fue con el referente más cuestionado del movimiento obrero argentino peronista. Una jugada que se contradecía con la campaña que lo había colocado como el más votado de las PASO.

Más allá de otras barbaridades salidas de las usinas ultraliberales del planeta, como la libre venta de órganos y armas de fuego -decisiones muy polémicas cuando se necesita tener el 50 por ciento más uno de los votos para lograr ganar-, la que prendió las luces y logró que millones de argentinos y argentinas que no fueron a votar a las PASO este domingo concurrieran, fue la del negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar.

Al igual que el último gobierno de facto, desde LLA quisieron esconder la miseria humana a la que fueron expuestos los desaparecidos, modificando la cifra histórica reconocida mundialmente y avalando los "excesos" de los militares alzados en armas contra la población civil, al igual que las violaciones, torturas, asesinatos y robos de bebés. Hasta que los genocidas no abran los archivos y confiesen la verdad, serán 30 mil. Ahora y siempre.