Negociaciones, lanzamiento y acuerdos: el detrás de escena de la candidatura de Diego Santilli

Desde hacía mucho tiempo, el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, quería volver a medirse como candidato a un cargo electivo. Se sabía que la banca a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires no lo seducía tanto como otros. Sin embargo la jugada a largo plazo que planteó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, terminó por torcer el brazo.

“Estoy en donde me necesites”, fue lo que le dijo el año pasado, cuando se terminó de definir su candidatura. El punto clave luego era determinar si la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, iba a competir o no en ese territorio. Definido eso, llegó el momento de acordar con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que también tenía intenciones de jugar fuerte en las elecciones.

Varias charlas entre Rodríguez Larreta y Jorge Macri terminaron por sellar ese acuerdo. Ambos procuraron mantener los términos de su última charla lo más en secreto posible. “Sólo ellos saben lo que hablaron”, remarcó una fuente con llegada diaria al alcalde porteño. Sin embargo BigBang logró reconstruir parte de la negociación final que hizo que el intendente de Vicente López desista de competir mano a mano con Santilli, en una interna del PRO.

En primer lugar, tal y como negoció, en 2019, Santilli con el ahora senador nacional Martín Lousteau, Jorge Macri quería tener una garantía de que podía competir por la provincia de Buenos Aires en 2023. Después de un 2015 en donde le tocó estar detrás de Vidal, el primo del ex presidente estaba convencido de que era su gran oportunidad; máxime si la Justicia no termina por tirar abajo o encontrar un gris para la ley que prohibió las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses.

Pero este no es el único eje del acuerdo. En la charla también se llegó a la conclusión de que, por bajar su candidatura, Macri tendrá un abanico de opciones. Puede colocar al tercero de la lista, elegir a quien encabece la lista en la primera Sección Electoral o mantenerse igual. “Lo seguro es que Jorge va a tener un poroteo en todas las secciones. Ya quedó establecido como un dirigente de consulta permanente en Juntos por el Cambio en la Provincia”, agregó la misma fuente.

Las similitudes con el acuerdo que cerró Bullrich están a la orden del día. En su comunicado, el propio Macri, tal y como hizo Bullrich, sostuvo que sus anhelos iban en contra de los intereses del partido en una elección crucial. Al desistir de la misma, aprovechará para resaltar ese gesto “magnánimo” para empezar a posicionarse de cara al 2023.

Una sola diferencia lo separa de Bullrich. A diferencia de lo que fue el acuerdo con la presidenta del PRO, el intendente de Vicente López le buscó la vuelta a las esquirlas que dejó la carta de su primo, el ex presidente, en donde pedía la unidad. “Si todos tienen que hacer concesiones, que Santilli se baje y vamos detrás de Manes”, llegó a plantear el lunes.

Su postura más dura llevó a que sus negociadores remarquen que, en vías de un acuerdo, Macri pidió de todo para desistir de la candidatura. “Pidió todo. Hasta la escritura de Uspallata”, bromeó una fuente al tanto de las negociaciones, Rodríguez Larreta, por su parte, consolidó lo que viene siendo un cierre de listas en el que procurará instalarse como el hombre de poder en los distritos en los que Juntos por el Cambio todavía tiene dudas.

El apoyo de Bullrich fue clave también. Presente junto a Elisa “Lilita” Carrió, Miguel Ángel Pichetto y Jorge Macri junto a la plana mayor de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO no reparó en elogios con el ahora pre candidato a diputado nacional.