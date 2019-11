Ni funcionaria, ni el retiro: el plan de Patricia Bullrich para después del 10 de diciembre

Las fotos y videos de su estadía en Nueva York -ciudad a la que viajó por una reunión de la ONU y en donde también aprovechó para ver al Batman macrista de Time Square-, sumado a la denuncia e imputación que recibió por espionaje contra algunas de las comunidades mapuche volvieron a poner a la ministra de Seguridad, ponen una vez más a Patricia Bullrich en el centro de la escena. En especial, después de la derrota electoral del presidente Mauricio Macri. La pregunta que se hacen por estas horas en algunos sectores del oficialismo es qué pasará con la ministra después del 10 de diciembre.

Antes de irse a los Estados Unidos, Bullrich se juntó con su equipo de colaboradores más cercanos; con aquellos con los que trabaja desde hace más de 20 años y empezó a delinear lo que será futuro inmediato: armado local, nacional y una nueva candidatura a diputada nacional.

La relación con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en lo político se encuentra en el mejor momento; los roces por la gestión, dicen quienes frecuentan a ambos, quedaron atrás. Cabe recordar que en febrero de 2016 a los inicios del traspaso de la Policía Federal hubo un fuerte cruce entre ambos por la implementación del protocolo antipiquetes en la Ciudad.

“Fueron todos cruces de gestión que quedaron ahí. Ambos siempre diferenciaron bien entre la política y la gestión”, sostuvo una fuente al tanto de las negociaciones. La campaña electoral de Rodríguez Larreta dio muestras de eso. Tres veces a la semana, al menos, Bullrich recorría los diferentes barrios porteños siempre en compañía del funcionario de mayor confianza que tiene en la Ciudad, el subsecretario de Vinculación con la Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Arenaza.

¿Por qué hacía eso? Al margen de que el fuerte electoral de Bullrich siempre estuvo en la Ciudad (fue electa cuatro veces diputada nacional por ese distrito) en el oficialismo existe un fuerte consenso en que dentro del electorado macrista es una de las figuras que genera mayor adhesión.

"Equipo que gana no se toca": Larreta blinda la Ciudad y le marca la cancha a los funcionarios que buscan asilo

Incluso hay quienes la ponen en el mismo lugar que a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió en términos de generar amor u odio. “No hay medias tintas. Están los que la aman y los que la odian”, afirman en su entorno. “Es grieta pura”, agregan.

Ni lenta, ni perezosa, Bullrich tomó nota de esto hace tiempo. Quienes la frecuentan afirman que está en el “mejor momento político de su carrera”, al punto tal de que ni la imputación por la denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) por persecución y tareas de inteligencia contra algunas de las comunidades mapuche hace que le tiemble el pulso.

Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad.

Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente.

No habrá apriete que me pueda frenar. pic.twitter.com/HOVbTEnf0V