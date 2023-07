¡Ni la fuerza lo acompaña! Un precandidato de Juntos por el Cambio se disfrazó de Star Wars para la campaña

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los políticos se la juegan cada vez más con sus spots publicitarios para captar, principalmente, el voto joven. Y para eso, elijen hacerlo desde una forma dinámica, divertida y haciendo referencia a películas, música o entretenimientos que se consumen y gustan. En este caso, Oscar Rocha Alfaro fue quien eligió jugar con la temática de Star Wars para su precandidatura como diputado nacional.

A través de un video que dura tan solo 13 segundos, el precandidato a diputado por Juntos por el Cambio, hizo todo lo que tenía que hacer: eligió un lugar que sea parecido a la puesta en escena que brindó Star Wars, utilizó la canción de la misma para que suene de fondo e hizo referencia con sus dichos al “imperio”, del cual se trataba la saga que cuenta con nueve películas.

Desde un rincón del interior de Salta, “Pino” Rocha se ubicó en un lugar que tiene mucha similitud con la casa de Anakin Skywalker, uno de los máximos protagonistas de la película, y ni bien empieza el spot publicitario lo primero que se ve es el paisaje y la famosa introducción de la canción con la cual es reconocida la antigua película.

En ese caso, el precandidato del PRO comienza diciendo: “Cuando el imperio contraataque, yo voy a llegar al Congreso Nacional”, mientras que rápidamente se quita sus lentes de sol, la gorra que llevaba puesta y pasa directamente a estar vestido de igual manera que Darth Vader, junto a su espada mágica. Al finalizar con aquella imagen, continúa: “Siempre y cuando, vos y la fuerza me acompañen”.

No es el primer ni el último precandidato que decide lanzarse en la política con un spot que se lleve todas las miradas por lo polémico y bizarro aunque también un poco por lo modernizado. En este caso, muchos decidieron apostar a la música y los singles más escuchados en lo que va del año.

Por ejemplo, desde la izquierda apostaron al spot del Partido Obrero (PA) con la música de Mejores Amigos de BM, que es una de las canciones más escuchadas en Argentina. Para eso, la reversionaron pidiendo que en las PASO voten como candidato a presidente a Gabriel Solano, "Se están portando mal, serán castigados, por eso en la urna lo meto a Solano", reza el hit. "Defiende el trabajo, también el salario. Mejor vota distinto, no a los mismos gatos", continúa.

Sin embargo, Martín Tetaz no se quiso quedar atrás y lanzó su spot con música de Queen. Si bien no es el economista quien baila y canta, sino una imagen dinámica de él realizada por inteligencia artificial, el contenido no deja de ser insólito por el simple hecho de la confección animada y cuasi ridícula que está planteada.

"Ahí viene Martín Tetaz", se repite en el jingle que asegura que "la pandemia fue un error" y que "Argentina merece más". "Él labura por vos, para eso estudió. Basta de los cortes de luz y de en los súper pagar de más", pide en el clip.

En Salta, Griselda Galleguillos buscó conseguir una banca provincial a través de una emulación de la sesión de Bizarrap donde Shakira se despachó contra Gerard Piqué. "Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa’ chantas como tú, pa’ chantas como tú", canta la mujer en referencia a Gustavo Sáenz, mandatario local.

En esa misma línea, en Tucumán, la concejala María Laura Paz Posse para llegar a su banca este 2023 utilizó un jingle basado en la canción Desconocidos de Mau y Ricky Montaner, a la cual, además le agregó una coreografía propia que se popularizó y viralizó rápidamente.

"Una concejal, comprometida, que cuida el medio ambiente, que cuida el trabajo de la gente. Quiero una concejal comprometida, una mujer en el Concejo, con la que vamos a llegar muy lejos. María Laura Paz Posse, en Yerba Buena te acompañamos. María Laura Paz Posse, paso a paso que ya llegamos. María Laura Paz Posse, paso a paso que la ganamos", se escucha en el video que terminó siendo exitoso porque la depositó en el Concejo Deliberante local.