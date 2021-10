Nik acusó a Aníbal de amenazarlo y el funcionario retrucó: "Él me ha agraviado varias veces"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sigue en el centro de la polémica después de una serie de tuits contra el caricaturista Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, que consideró como una amenaza contra su persona y sus hijas un fuerte mensaje que el funcionario le envió por la red social. “Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, dijo el funcionario tras pedir disculpas.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó el funcionario en declaraciones a TN e indicó, además, “que no se me caen los anillos” por pedir perdón.

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Fernández. Al ser consultado sobre el pedido de renuncia al cargo que le hicieron diputados de Juntos por el Cambio, el ministro respondió: “Yo le pediría renuncia a tantos y no digo nada”. El funcionario terminó la charla restándole importancia al tema que generó mucho debate en las últimas horas. Incluso, hubo dirigentes y ciertas personalidades que lo culparon a Fernández de “abuso de poder”.

Todo comenzó cuando Nik compartió en su cuenta de Twitter el siguiente tuit. "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", escribió.

"Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?", fue la respuesta que recibió por parte de Fernández.

Y el humorista no se quedó en silencio. “El ministro de seguridad Aníbal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar ´seguridad´ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo", escribió.

"El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después Aníbal Fernández, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet (cosa que no sucedió)", subrayó Nik. "Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO", agregó el humorista.

Luego, en al ser entrevistado, Nik volvió a remarcar que para él se trató de una amenaza. “Lo que preocupa, indefectiblemente, es el abuso de poder de un ministro, desde su lugar, hablándonos a nosotros y a nuestros hijos. El año que viene voy a cumplir 30 años en el diario La Nacion. En los noventa me amenazaron, sufrí un mini secuestro, me golpearon en la cabeza, he visto miles de cosas. Pero nunca había visto de forma tan directa, en un mensaje hablándote a vos, que pongan datos personales completamente amenazantes y se metan con tus hijos”, dijo Nik en declaraciones a LN+.