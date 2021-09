Niñeras con contratos en el Senado, marihuana y el nuevo pifie del marido de Pampita: la rosca

Qué pasó con la vacunadora que repartía boletas del Frente de Todos con el chaleco del Ministerio de Salud

Durante el fin de semana se viralizó un video en el cual se puede ver como mujeres con las pecheras de los vacunatorios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires repartían la boleta del Frente de Todos en la ciudad de La Plata.

La iniciativa Reverso, de la cual BigBang es parte, comenzó el proceso de chequeo de esas imágenes que terminaron por ser ciertas cuando incluso testigos del evento contaron algunos detalles. Pero lo que más llamó la atención fue la explicación que dio el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Enio García.

“Algunos de nuestros vacunadores también hacen militancia política, y por su cuenta [esta mujer] hizo eso”, dijo. “Nos enteramos y no la echamos porque necesita el trabajo, pero comentamos que no se usa eso, que no corresponde, y bajamos la línea a todos los vacunatorios de que las personas que estén trabajando y además militen y participen de alguna campaña política no usen ningún insumo del vacunatorio”, agregó.