Ningún pelo de...: Larreta y el detrás del operativo desmarque de Macri y Massa

¿Se acabó lo que se daba? Después de meses de rosca, tensión y feroces internas, Horacio Rodríguez Larreta finalmente se desmarcó de forma pública de Mauricio Macri y condicionó así a su rival dentro de Juntos por el Cambio y ahijada política en estos del ex presidente, Patricia Bullrich. El mensaje hacia los propios y la activación del operativo "con Sergio Tomás no tengo nada que ver".

El jefe de Gobierno porteño llega a las PASO del próximo 13 de agosto con una boleta escoltado por Gerardo Morales. Del otro lado de la vereda, Bullrich hará lo propio con Luis Petri, mientras mantiene el constante coqueteo con Javier Milei y refuerza cada vez que puede su alianza con Macri. La primera batalla de Larreta será imponerse en la interna, para luego enfrentar eventualmente a Sergio Massa en las generales de octubre.

En las últimas horas, el precandidato presidencial del PRO decidió desmarcarse de Macri, a quien acompañó durante toda su carrera política primero en la Ciudad y luego a nivel nacional. "El cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre lograrlo y no", arrancó, para luego exponer de forma directa la radicalización del discurso de su rival interna: "Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó, es la historia de la Argentina".

"Llevamos cien años de antinomias, peleas; gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que todo lo que diga el adversario político está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero", aclaró Larreta, al tiempo que sumó en diálogo con La Red: "Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy siguiendo ese modelo".

Por si le faltaba ponerle nombre y apellido al destinatario de sus palabras, el precandidato resaltó: "Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente; que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo. El cambio vale si le cambia la vida a la gente y se mantiene en el tiempo, sino es un ida y vuelta más de este péndulo. La diferencia es clara: el único camino posible es construir una nueva mayoría sólida, que no es unanimidad".

Massa hoy es kirchnerista, la vida nos fue separando. Hablamos muy poco"

Consultado por su relación con Sergio Massa, con quien durante años mantuvo una cercana amistad pese a habitar espacios políticos diferentes, el ahora precandidato optó por marcar distancia y sostuvo que el actual ministro de Economía se "pasó" al kirchnerismo. "Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra: es perro. Bueno, este es kirchnerista, no hay duda. Hoy es kirchnerista, no lo era antes. La vida nos fue separando. Yo tenía mi relación con él, hace muchos años. Hablo muy poco con él, hace tiempo que no hablo y hablo poco".

Con quien también ahora frizó las comunicaciones es con su ex jefe político, Macri. De acuerdo a Larreta, la última vez que se comunicaron fue hace más de diez días y luego sólo intercambieron "algunos chats". La relación se terminó de dinamitar, claro, cuando en la previa de las elecciones en Córdoba el jefe de Gobierno porteño llamó a incluir a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, pedido rechazado de forma categórica (y pública) por el propio ex presidente.

"Jamás voy a hacer una crítica personal y tampoco cuando otros u otras lo hagan conmigo, porque la unidad está por encima de todo. Para ganarle al kirchnerismo tenemos que estar unidos", reforzó.