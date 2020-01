Nisman: el ex espía Bogado dijo que un funcionario de Macri le dio "un guión" para acusar al kirchnerismo

El ex espía Allan Bogado cargó contra miembros de la administración del ex presidente Mauricio Macri y remarcó que su declaración en la causa por la denuncia que realizó el ex fiscal Alberto Nisman “fue guionada” por el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.

En 2017, Bogado fue citado por el juez Claudio Bonadio que investigó la denuncia de Nisman por traición a la Patria contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su administración.

Bonadio se hizo cargo de la causa, que había sido rechazada por otros colegas, luego de una planteo de competencias. El juez Ariel Lijo tenía la denuncia original de Nisman y Bonadio una denuncia que se había originado en una denuncia contra el fallecida fiscal Héctor Timerman y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, se la dejó a Bonadio.

Frente a Bonadio, el espía explicó la supuesta conexión que había entre Venezuela e Irán, como también el rol que jugó de cara a lo que fue la intención de llevar adelante el memorándum de entendimiento. Ese planteo figuraba en la denuncia de Nisman contra CFK.

Asimismo, en esa oportunidad, remarcó cómo eran los acuerdos de cooperación en materia de energía nuclear para poder sortear las restricciones que tenía el país de Medio Oriente como consecuencia de varias sanciones de la ONU. Además explicó como otros organismos como el INVAP y la CNEA estaban al tanto. Todo eso era parte de la denuncia original, aunque luego en la práctica nada se pudo corroborar.

Pero todo eso, de acuerdo a lo que dijo hoy durante una entrevista que brindó a Radio 10, habría sido un guión que De Andreis lo habría obligado a decir para evitar caer preso. "Mis abogados se juntaron con gente de la Secretaría de Presidencia y me guionaron lo que tenía que decir del Gobierno anterior. Hacía esto o iba preso", afirmó.

A lo largo de la entrevista, Bogado no sólo negó conocer tener relación con otros implicados de la causa, aunque sí aceptó que se encontraba espiándolos. "Yo no tenía ninguna relación con D'Elía. Con Esteche habré hablado alguna vez, pero a D'Elía no lo conozco. Con Khalil sí, porque ese era mi objetivo". Y continuó: "Nunca cometí un delito".

Bogado además consideró que el ex espia Jaime Stiuso “usó a Nisman” y que “los servicios de inteligencia tiene un poder que te puede llevar al suicidio”.

El ex espía formó del documental que se estrenó en Netflix el primero de enero sobre la muerte de Nisman. Allí, entrevistado por la producción, dio una versión diferente de los hechos ya que aceptó que hacía “trabajos” para diferentes organismos del Gobierno durante la gestión de Fernández de Kirchner.