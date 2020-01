Nisman, la serie: la contradicción de Alberto Fernández y las llamativas ausencias de Arroyo Salgado y la madre del fiscal

El estreno de la serie documental sobre Alberto Nisman producido por el director británico Justin Webster reavivó la polémica respecto a cómo fue la muerte del fiscal que investigó durante más de una década el atentado terrorista a la AMIA, y cuyo cuerpo fue hallado en el baño de su departamento de Puerto Madero en la madrugada del 19 de enero de 2015. Disponible en Netflix, tiene seis capítulos, la producción demoró cuatro años y cuenta con los testimonios de Alberto Fernández, Sergio Berni, Jaime Stiuso y Viviana Fein, aunque curiosamente faltan los de la viuda, Sandra Arroyo Salgado, y la madre, Sara Garfunkel.

“Nisman: el Fiscal, la presidenta y el espía” es una serie de seis episodios que salió a la luz el 1° de enero, a tres semanas del quinto aniversario de la muerte del fiscal del caso AMIA. El propio Webster lo definió como “no ficción cinematográfica en serie”, y la producción demoró cerca de cuatro años: cuando comenzó a planificarse, aún no existía el peritaje de la Gendarmería Nacional que aseguraba que a Nisman lo asesinaron dos personas luego de drogarlo con ketamina.

- Yo vine. Es la casa de mi hijo. Yo vine acá y está muerto.

- ¿Cómo que está muerto?

- Sí. Yo recién acabo… No atendía el teléfono… Estoy llamando y bueno, abrimos la puerta… Está lleno de sangre el baño.

Con ese diálogo entre la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y el operador que atendió el llamado de la empresa médica comienza la serie sobre la muerte del fiscal. El diálogo ocurrió en la noche del 18 de enero de 2015, apenas cuatro días después de que el investigador del mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina denunciara por traición a la Patria y encubrimiento a la entonces presidenta, actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Aquella semana, Nisman debía ir al Congreso a explicar las razones de su denuncia.

La serie está organizada en seis capítulos de una hora cada uno. El primer episodio, “En el laberinto”, cuenta con varias particularidades: en primer lugar, imágenes nunca vistas del interior del departamento de la torre Boulevard del edificio Le Parc. También videos del peritaje, donde se ve cómo la Policía Científica intenta ingresar al baño, donde se encontraba muerto el fiscal, rodeado de un charco de sangre y con la cabeza trabando la puerta. Pero además, hace un recorrido por la causa AMIA, con imágenes del primer juicio donde aparece un joven Nisman tomándole declaración a Cristina Kirchner como testigo, así como al ex espía Jaime Stiuso.

FEIN, STIUSO Y ALBERTO FERNÁNDEZ

El documental se pregunta si el fiscal se suicidó, como afirmaba la primera pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, o si fue asesinado, como sostuvo durante años la querella de Sandra Arroyo Salgado, el peritaje de la Gendarmería y un sector de la política. Hay varios tramos en los que habla la fiscal que instruyó la investigación, Viviana Fein, pero también peritos y expertos, siempre con la misma pregunta: ¿Nisman se mató o lo mataron?

Sin embargo, uno de los testimonios más destacados es el de Alberto Fernández, grabado tiempo antes de convertirse en presidente. Allí, el ex jefe de Gabinete hace una fuerte declaración: “Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”. Lo curioso es que esta semana, tras salir a la luz el documental, Fernández le dijo al diario Clarín: “Las pruebas no dan lugar a pensar que fue un asesinato”.

Las pruebas no dan lugar a pensar que fue un asesinato".

Otra de las entrevistas claves es a Stiuso, el ex jefe de Contrainteligencia que fue echado de la ex SIDE en 2014, en medio de un enfrentamiento con Cristina. Oscar Parrilli, ex jefe de inteligencia, cuenta en el documental que fue él quien le exigió la renuncia. Stiuso tenía una relación cercana a Nisman, que además mantenía diálogo con otros espías no sólo argentinos, sino también de los Estados Unidos. En la serie, Stiuso relata cómo “colaboraba” con Nisman en la investigación y habla del vínculo entre Irán y el atentado a la AMIA.

LAS AUSENCIAS

El documental está atravesado no sólo por imágenes y entrevistas (no hay voz en off), sino por una importante cantidad de material de archivo sobre el atentado a la AMIA, así como el relato de amigos y familiares de Nisman. Aparece Diego Lagomarsino, el perito informático que trabajaba en la UFI AMIA con Nisman y quien le prestó la pistola Bersa calibre .38 de la que salió el disparo que mató al fiscal. Lagomarsino es, hasta ahora, el único procesado por la muerte.

Sin embargo, lo más llamativo son las ausencias de tres mujeres: Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, madre de sus dos hijas y quien hasta hace un año fue querellante en la causa, planteando siempre la hipótesis de un homicidio. Su testimonio aparece mediante imágenes, audios y relatos de archivo. Tampoco aparece la madre del fiscal, quien sin embargo días atrás le exigió al gobierno que no revise el peritaje de la Gendarmería, tal como había planteado la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Garfunkel es investigada por la Justicia por tener una cuenta no declarada en los Estados Unidos junto a Nisman y su otra hija, Sandra Nisman.

En el documental tampoco aparece la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, quien siempre se mantuvo con un bajo perfil, y durante la investigación tuvo un fuerte enfrentamiento con Fein, a quien llegó incluso a denunciar penalmente. Tiempo después, en febrero de 2016, se declararía incompetente.