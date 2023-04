Nito Artaza quiere gobernar la Ciudad: los otros famosos que fueron tentados como políticos

Nito Artaza anunció este miércoles que competirá en las elecciones para Jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con varias críticas contra Mauricio Macri, Javier Milei y Horacio Rodriguez Larreta, deslizó que podría ir a una competencia interna en el Frente de Todos porteño.

“Tengo formado el partido Cambio Popular en Corrientes y en Chaco, y ahora lo extendemos a la Ciudad y a la Provincia, para formar un partido nacional”, manifestó. Si bien el cómico fue senador por Corrientes, afirmó que vive en territorio porteño desde hace 44 años. “El 20 de abril voy a lanzar diez ideas para la candidatura a la Jefatura de Gobierno en el Teatro Empire”, sostuvo esta mañana por Radio 10 en Mañana Sylvestre.

Artaza manifestó que ya se encuentra diagramando un proyecto con expertos que lo acompañaron durante su paso por el Congreso. Al ser consultado sobre qué espacio ocupará en las próximas elecciones manifestó: “Estamos viendo, todo lo que sea participar a nosotros nos interesa. Hace mucho tiempo hemos cerrado con el Frente de Todos en Corrientes y en Chaco, y acá el trabajo que vamos a hacer es de acuerdo a las propuestas y a algunas mediciones que nos dan una perspectiva optimista”.

En medio de la gran interna dentro del PRO, por las decisión de Horacio Larreta de hacer las elecciones concurrentes, Artaza no dudó en disparar contra el oficialismo porteño y también contra el diputado Javier Milei. “Nuestro límite son Macri y Milei, una derecha que es la que vislumbra a nivel nacional. No diría que es peligroso, porque la gente sabe cómo votar y tenemos la democracia para subsanar esos problemas, pero me subleva”, opinó el empresario teatral. Artaza consideró que dentro de Juntos por el Cambio, la UCR “termina cometiendo el mismo error y haciendo de sparring al PRO, como en las últimas elecciones” y eso aleja al partido de su pasado progresista y popular.

Para Artaza, la UCR “termina desapareciendo detrás de un partido que llevó a endeudar al país gobernando" porque "nació para combatir al conservadurismo, no para llevarlo al poder”. Al terminar, cuestionó la gestión de Larreta por cubrir “la ciudad de cementerio” y darle beneficios a las empresas inmobiliarias. Nito empezó a tomar protagonismo luego de la crisis de 2001. Instalado en Buenos Aires, se involucró en la UCR porteña. Luego se fue a su provincia. Desde 2009 hasta 2015 fue Senador Nacional. En 2013, se postuló como Gobernador por fuera de su partido. Quedó tercero tras Ricardo Colombi y del candidato del Frente Para La Victoria, Carlos Mauricio "Camau" Espínola.

Los famosos que probaron como políticos

Amalia Granata

Está claro que el caso de Amalia Granata es uno de los más populares del último tiempo. La ex modelo fue elegida Diputada Provincial de Santa Fe por el partido Unite por la Familia y la Vida, tras hacer una campaña que giró principalmente sobre su postura contra la legalización del aborto. Con el 75% de las mesas escrutadas queda en tercer lugar (15% de lo votos) detrás de Miguel Lifschitz (39%), del partido socialista, y Leandro Busatto (17%) del peronismo.

Le sacó 3 puntos de ventaja al candidato de Cambiemos, Gabriel Chumpitaz (12%). La flamante legisladora ya había sido la sorpresa en las PASO, en las que obtuvo 146.665 votos y en esa oportunidad también resultó ser la tercera candidata más votada.

Luis Brandoni

Actor de larga trayectoria como militante radical. Su primer acercamiento a la política fue en la Asociación Argentina de Actores. En 1982 se afilió al radicalismo. En el mandato presidencial de Raúl Alfonsín (1983-89) fue asesor ad honorem en el área de Cultura. Más tarde, en 1997 fue electo Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires.

Ramón "Palito" Ortega

A finales de la década del 80, el tucumano estuvo instalado en Estados Unidos. Cuando regresó, por propuesta de Carlos Menem, el cantante se animó a pelear por la gobernación de su provincia por el Partido Justicialista. Entre 1998 y 2000 ocupó una banca en el Senado. En las elecciones presidenciales de 1999, fue candidato a Vicepresidente de Eduardo Duhalde, derrotado por la fórmula de la Alianza, Fernando de la Rúa y Carlos "Chacho" Álvarez.

Miguel del Sel

Tentado por Mauricio Macri, aceptó ser candidato a Gobernador de Santa Fe por el PRO. Fue la gran sorpresa de las elecciones 2011 al quedar muy cerca del ganador, el socialista Antonio Bonfatti. En 2013 fue elegido como Diputado Nacional. Su peso dentro del partido creció (es el presidente del PRO Santa Fe). Hasta abril de 2017 fue el embajador de Argentina en Panamá, cargo al que renunció para volver a Midachi.

Nacha Guevara

La ex jurado de Cantando ocupó el tercer lugar de la lista de Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Cona la cabeza, el Frente para la Victoria usó las "candidaturas testimoniales" hacerse fuerte en las elecciones legislativas. Aunque el FPV perdió, Nacha consiguió entrar. Antes de asumir decidió renunciar a la banca.