No era por ahí: Zannini defendió su vacunación y dijo que Verbitsky estuvo "mal" por "sentir culpa"

El Procurador General del Tesoro y Vacunado VIP, Carlos Zannini, sostuvo ayer que haberse salteado la fila para recibir una dosis junto a su mujer de la vacuna Sputnik V estuvo dentro de los parámetros de los grupos de riesgo e incluso consideró que otro de los que recibió de forma discrecional una vacuna, el periodista Horacio Verbitsky, cometió el único error de “sentir culpa” por lo que hizo.

En declaraciones al canal de noticias C5N, Zannini basó su argumentación en el detalle fino del "personal estratégico", al tiempo que advirtió que cumplía además con la edad y los requerimientos médicos para ser inoculado: “El 20 de diciembre surge la resolución 2883, yo acudo a la autoridad sanitaria, porque estoy incluido como mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional. Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para Zannini, además, el hecho de que su esposa se haya vacunado no fue una violación a la normativa vigente. No obstante ello, dicha normativa sostiene que antes que el personal estratégico, dentro del cual podría ser catalogado el Procurador del Tesoro, estaba el personal de Salud.

Eso motivó, según consta en los registros del Novivac, que Zannini modificara su ficha para poder pasar, tanto él como su esposa, como personal de salud y recibir una la dosis de la Sputnik V en un momento en el que solamente se vacunaba a ese grupo y no a los estratégicos o a los mayores de 60 con comorbilidades.

“Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer (que también se vacunó) hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, agregó en otro de los pasajes de la entrevista.