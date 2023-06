"No es cierto que hago política por algún carguito": Tolosa Paz cruzó a CFK y cantó su "posta"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se defendió de las acusaciones que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó contra ella en el acto que brindó el lunes en Aeroparque junto al precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa.

"No es cierto que la posición de las PASO se declina por carguitos. No es cierto que hago política por algún carguito. Yo fui cabeza de la diputación nacional (en provincia de Buenos Aires) hace dos años, estuve en Diputados defendiendo al proyecto político", argumentó la funcionaria en diálogo con Argenzuela. "Cuando están hablando de que esto era casi un capricho personal, hay que aclarar que detrás de esta ministra, no es importante lo que CFK piense de mí, es importante dejar entrever que se está llevando puesta la desesperanza y la militancia de más de 60 mil compañeros de la provincia de Buenos Aires que querían participar", aseguró.

Respecto a los cargos, Tolosa Paz recordó que ella renunció a su banca cuando comenzó su camino en Desarrollo Social. La precandidata a diputada nacional por la Provincia, no se abstuvo de marcar las agresiones que la ex presidenta tuvo hacia ella. "Yo en la última aparición de ella, muchos habían interpretado que el elogio a Alicia Kirchner era un palito para mí. Y yo había dicho que no lo había sentido así y que cuando Cristina quiere dar palitos da palazos. Y lo de ayer fue un palazo frontal", reconoció.

"El destrato que ella tuvo hacia mí ayer será parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando, porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de cambiarle la vida a millones de argentinos junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí", aseguró Tolosa Paz. "Resisto el archivo. Miren y vayan a buscar lo que quieran. Desde mi temprana edad he defendido y seguiré defendiendo a pesar de lo que ella piense de mí, a Cristina. Porque la lealtad es con uno mismo a un proyecto político", agregó.

"Preguntale a las mujeres si les gustó el maltrato hacia mí", le preguntó a sus entrevistadores en Radio 10, donde también se pronunció contra "el daño que provoca que una mujer trate así a otra", algo que catalogó como la potencialidad de que "se transforme en la fuerza necesaria para lograr el esfuerzo militante" del que está hecha.

El conductor Jorge Rial se refirió al pedido de quitarle importancia a la negociación y el resultado que pidió CFK. "Hay que desdramatizar la situación, sí, pero poniendo cada cosa en su lugar: ni yo, ni (Santiago) Cafiero hacemos política por un cargo. Me pasé más de 25 años de militancia y tan sólo desde 2017 fui ungida como concejala. Estuve más de 20 años juntando boletas, armando, yendo a plenarios y militando para otros grandes compañeros. Querer negar esas trayectorias y ponernos en el lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos, es de muy mal gusto", respondió la funcionaria.

Al mismo tiempo, la mujer aseguró que acompañará la fórmula con todas sus fuerzas. "Voy a militar la fórmula incansablemente, le guste a quien le guste", prometió. "A unos les gustará más, a otro menos. Yo como peronista y verticalista de las decisiones del conjunto, me pongo a trabajar en esa dirección", afirmó.

Respecto a cómo se dio esta lista y cómo surgió, ella la describió como "un parto". "Hay una definición de lo que pasó el viernes, que es que parimos la unidad, y fue con mucho dolor. Lo digo desde el rol de mujer haciendo política y de madre. Está el dolor de todos aquellos que tuvimos que ceder". señaló. "El proceso fue con contracciones, angustia, llanto, desesperanza, y por supuesto, sueños rotos de muchísimas personas que confiaron en Daniel Scioli y yo, para encarar un proceso que amplíe UxP", reconoció Tolosa Paz.

"Cristina, dijo que yo quería competir con el gobernador (Axel Kicillof). Pueden encontrar mi coherencia política. Cada vez que estuve públicamente y dije que iba a ser candidata a gobernadora expliqué por qué, que Máximo Kirchner, como presidente del Partido Justicialista (PJ), dijo públicamente que para sostener las PASO y la candidatura de Scioli, había que armar en todos los distritos, porque no le iban a prestar, no iba a estar la famosa. Y y Kicillof no iba a poder estar colgado de la boleta de Scioli", índicó la funcionaria.

"Hoy todo eso Grabois lo tiene", criticó la ministra, quien recordó que el dirigente sí podrá ir a disputar al lugar donde no lo dejaron a Scioli. "Máximo tuvo un rol muy activo. Es el rol que le toca porque es el presidente del PJ. Es con quien discutí esta obstrucción que veíamos cuando no permitían que Daniel arme lo que arma Grabois ahora", precisó, luego de decir que "hubiera sido saludable que Grabois" también integrara la lista de unidad.

"Al día siguiente, ¿qué pasaba si nosotros decíamos que nos íbamos con Daniel cada uno a su casa y no defendíamos las listas que hoy están siendo presentadas? Si abandonábamos a esas 90 mil personas que juntaron avales, 60 mil en la provincia y 30 mil en el resto del país, ¿qué hubiese pasado con un peronismo que se achica en lugar de ampliarse?", se preguntó Victoria.

"Acá hubo una enorme decisión de que Scioli, para poder competir, debía pasar todos esos obstáculos, lo hicimos, y sin embargo en las 24 horas finales hubo otra decisión", cuestionó la ministra, quien expresó que junto al embajador en Brasil representaban "un peronismo que hace tiempo no se siente representado por las voces de La Cámpora, y nunca adhirió a la idea del Frente Renovador (FR)".

"Ayer quedó claro que no había acuerdo. Cristina lo quería a Wado (De Pedro), Alberto no tenía problemas con Massa, pero no venía la propuesta, y el propio Scioli expresaba un peronismo, que no cerraba en los otros dos sectores, que nos permitió caminar el último mes con mucha esperanza de quienes querían verlo a Daniel con esta suerte de segunda oportunidad", detalló Tolosa Paz.

"Yo me enteré el viernes a la tarde, después de un almuerzo que tuvimos con Daniel donde conversábamos sobre algunos impedimentos muy fácticos, que los gobernadores no iban a poder colgarse, tal cual nos habían impedido en Buenos Aires", recordó la ministra. "Ellos decían: 'Tenemos que ir con Wado y (Juan) Manzur, Cristina no quiere que vayamos colgados de la lista de Scioli'. Y hubo llamados personales de la vicepresidenta, y esto nos consta, con lo cual el viernes era un escenario de mucha preocupación, barajando y mirando cuáles eran las alternativas que teníamos para ir a la elección y ampliar el frente", aseguró.

"Cafiero nos comunicó que quien estaba en diálogo constante con CFK era Juan Manuel Olmos, con el que me comuniqué ya pasada la noche para poder establecer un mecanismo de contención de todas las listas", reconoció Tolosa Paz. "Con Daniel hablé todo el fin de semana. Hablé ayer. Hablé con todos los intendentes, con Hugo Moyano, todas personas que reconocen el esfuerzo de él y mío para ir a una PASO", afirmó

"Soy peronista, soy pragmática porque me acomodo rápidamente a la síntesis. Acá está la fórmula y el peronismo de abajo hacia arriba se ordena a pesar de los palazos y los momentos de mucho dolor que pueden emanar de la boca de CFK, que no solamente es la vicepresidenta, sino una mujer que inspiró a tantísimas mujeres a tener esta vocación política", remarcó la ministra

"Entonces, la verdad, es que pasaron muchas cosas, de un tremendo dolor y decepción para muchos de nosotros, pero tenemos la enorme vocación de seguir construyendo y seguir haciendo política como hacemos, en mi caso, desde hace más de 25 años, jamás por cargos, sí por entendernos parte de un peronismo que quiere reflejar sus posiciones internamente, y si por supuesto hay síntesis, acatar la construcción", aceptó Tolosa Paz, preparada para las elecciones.