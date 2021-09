¡No es por ahí! Carolina Losada le bebotea a sus votantes: "Sé que muchos de ustedes están muy calientes”

"Hola grupo. Sé que muchos de ustedes están muy calientes", comienza el video Carolina Losada, ex periodista y actual precandidata de Juntos por el Cambio. La grabación parece una broma. Pero no lo es. Con un tono de beboteo y un profundo escote, la ex Intrusos le habla a sus probables votantes de Santa Fe, en la previa de las PASO del 12 de septiembre.

Losada hizo la grabación en el asiento delantero de su auto y mira a su teléfono fijo, mientras habla con un tono seductor. “Sé que muchos de ustedes están muy calientes. Incluso algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo”, arranca la ex panelista. Y sigue: “Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar. Así que la única manera de dejarlos atrás, es ir y votar. Les mando un beso enorme a todos. Chau”.

Sin dudas, Losada está dispuesta a todos por superar estas elecciones y convertirse en la candidata de Juntos. Aunque ya ha sumado algunas polémicas en el medio de la campa con el fin de ganar adeptos. La estrategia no es casual. La ex conductora del noticiero de América, que supo acusar a muchos de sus compañeros de “periodistas militantes”, cuenta con el apoyo de Lucio Guberman, un publicista rosarino experto en impactar con las campañas.

El nuevo video de Losada fue distribuido a través de WhatsApp para que pueda ser viralizado lo antes posible. Y lo lograron. También estuvo pensado para ser publicado en Twitter, Facebook e Instagram. Lo que busca en generar un nuevo impacto mediático para que Losada pueda hacerse fuerte en un segmento buscado por la “derecha”: los jóvenes. A diferencia de hace unos años, donde el oficialismo había encontrado un fuerte arraigo en los menores de 30 años, ahora los especialistas, en especial los vinculados a los liberales, pretenden ganar ese sector etario.

Hace algunas semanas, en Twitter, la periodista militante del PRO había publicado una llamativa foto. En aquel momento, con la idea de atacar a la vicepresidenta (Sí, otra vez) subió un afiche en el que se la veía a ella sonriente y junto a la frase: “Fotos del cumpleaños de Cris no hay porque no tiene amigas”. Lo hizo en referencia a la filtración de las imágenes del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en medio de las restricciones dispuestas en el marco de la pandemia de coronavirus COVID-19. En aquella ocasión, ante las críticas, Carolina borró el tuit.