"No fui escuchada": Cristina se diferenció de Alberto Fernández y domó a un notero de TN

Ni lerda ni perezosa, Cristina Fernández Kirchner cruzó a un notero de Todo Noticias (TN) que la increpó en el Colegio 7 de Rio Gallegos, donde votó en la provincia de Santa Cruz, y le consultó sobre su participación en el gobierno del presidente Alberto Fernández que está llegando a su fin. "Cómo cree que la gente va a recordar ´su´ gobierno", le preguntó el periodista minutos antes de las 13.30 y sin dudar, la vicepresidenta le respondió: "¿Qué dijiste? ¿Mi gobierno? Yo sé que ustedes en TN están con que ‘es el gobierno de ella’. Mi gobierno de 2015 se lo acordarán maravilloso, por eso ganamos en el 2019", dijo visiblemente molesta.

En su descargo, la ex mandataria explicó que su desempeño en la gestión del presidente Fernández implicó cumplir "con la responsabilidad que tiene una vice de presidir el Senado" y resaltó que espera "un país más sensato". En la misma línea, se diferenció de la gestión de Alberto Fernández: "Ha sido público y notorio las diferentes que hemos tenido, de funcionarios que no funcionan, en el 2020 en la necesidad de alinear precios, tarifas, jubilaciones... en fin, no fui escuchada, en un país de carácter presidencialista el que decide es el Presidente para bien y para mal- Creo que mis gobiernos fueron muy bien recordados".

Y siguió: "Tanto que en 2019 nos permitieron ganar en las PASO por más de 16 puntos de diferencia y después por 8. Mirá si me recordarían bien". Por otro lado, pidió que los funcionarios que "tengan responsabilidad política adviertan que hace falta ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, porque el enorme endeudamiento requerirá enormes acuerdos para ver cómo salimos del brete que significa tener una deuda que nos impone políticas inflacionarias". "Espero un país más sensato. Que todos adviertan que hace falta ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, porque el enorme endeudamiento requerirá enormes acuerdos para ver cómo salimos del brete que significa tener una deuda que nos impone políticas inflacionarias", advirtió.

Para Cristina, "si hubiéramos tenidos todos una política de no querer subordinarse, hubiéramos estado en otra situación". "Espero que haya gestos de sensatez, lo necesita la sociedad", reclamó. Consultada sobre la continuidad de su vida tras el 10 de diciembre, la expresidente retrucó: “Ustedes son muy jóvenes, pero hay una creencia de que se puede hacer política solamente si estas en una boleta electoral, y la verdad que no. Yo terminé en 2015 como presidenta y no quise fueros, tampoco los quiero ahora, pero desacostumbrémonos que sólo con un cargo se puede hacer política. Y mucho menos en el peronismo. Voy a vivir, trabajar y militar", prometió.