"No la vi venir": Larreta dijo que aún está "recuperándose" de la derrota con Bullrich

Luego del llamativo desempeño de Patricia Bullrich durante el debate presidencial que se realizó en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero, con dificultades para explicar los temas de economía o directamente para expresarse, las miradas rápidamente se posaron en Horacio Rodríguez Larreta, quien fue derrotado en las PASO por la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

En el espacio de Juntos por el Cambio, Bullrich fue la precandidata con más votos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias con el 17,86% superando al actual jefe de Gobierno porteño que cosechó el 11,87%. Sin embargo, la candidata a presidenta mostró evidentes problemas durante el último debate presidencial a la hora de explicar sus propuestas económicas, los que a muchos los llevó a recordar cómo hizo para vencer a Larreta en aquel mano a mano.

Lo cierto es que el porteño reapareció en las últimas horas -se había apartado de la campaña y sus últimas apariciones simplemente estuvieron ligadas a manifestar públicamente su apoyo a Bullrich- para hablar sobre cómo atravesó “el duelo” y admitió que haber perdido la interna con la ex montonera por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio fue "un golpe muy duro". Además, explicó que aún continúa "recuperándose" de ese traspié político.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dialogó con Luis Novaresio en LN+ y reveló que su gran meta era convertirse en el presidente de todos los argentinos. “Estoy recuperándome del golpe, tuve unos primeros días muy duros, muy golpeado, estuve hecho mierda al principio. Tenía mucha ilusión. Yo me preparé mucho, estudié; más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado", dijo.

Y sumó: "Los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugar donde nunca había estado. Hasta el domingo a las 18 pensé que podía ganar la interna y llevar adelante el plan que tenia para la Argentina”. Además, explicó cómo fue que recibió la noticia de que había perdido en las PASO contra Bullrich: "Entre las 19 y las 21 empezó un proceso en el que no sabés si en tu equipo te dicen la verdad".

Según explicó el ex precandidato a presidente, su entorno no le daban los resultados "de buena onda, porque esperan mejores resultados de otras mesas...”. “No la vi venir y no hay encuesta que valga. Fue fuerte, me hacían sentir que iba a ser el próximo presidente. Es difícil a veces no creértelo. Es bueno pasar el duelo, sanamente, constructivamente. Sufrir, entender. Tenía esa sensación de angustia, de opresión en el pecho que sentís que no querés levantarte de la cama, que pensás que todo el futuro es negro”, reconoció. aunque remarcó que día a día intenta dejar eso en el pasado. Incluso, advirtió que ya está “saliendo” y “tratando de entender qué pasó” y “qué hicimos mal”.

En ese contexto, manifestó que fue “muy duro” cuando recibió los aplausos "de compasión" en el búnker de Juntos por el Cambio y detalló: "Cuando caes es una especie de terremoto emocional de toda la ilusión que tuviste, para todo lo que te preparaste, laburaste”, insistió. A su vez, explicó que luego de felicitar a su contrincante y asegurarle que iban a "trabajar juntos", recibió “mil llamados de pésames” durante los días posteriores “Ser presidente es un medio, no un objetivo en sí mismo. Uno a veces confunde cuál es el medio y cuál es el fin. Macri no me cagó; tomó una posición producto de lo que él piensa que el país necesita y yo pienso algo diferente”, resaltó.

Finalmente aseguró que comenzará a “reordenar" sus objetivos políticos y de cara a los comicios del próximo 22 de octubre, afirmó que Bullrich "va a entrar al ballotage". "Estoy convencido. Es la mejor candidata a presidenta que tiene la Argentina. Milei no es lo que quiero para gobernar la Argentina. Lo he dicho: no a la violencia, no a la agresión, no creo en eso. Yo propongo el acuerdo y viene el otro que propone pisarlo. Es exactamente lo contrario”, sentenció.