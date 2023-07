¡No me quemés! Lousteau, su pasado "kirchnerista" y el video que hizo borrar de internet

El precandidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) por Evolución Radical, Martín Lousteau, parece querer dejar atrás su pasado como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Esta no es una definición política, sino una conclusión a partir de la comprobación de que los videos de su jura como un funcionario en 2007 desaparecieron casi por completo de la web, como quien busca borrar con el codo lo que escribió con la mano.

"Estuve viendo cómo los políticos están limpiando cosas en la búsqueda de Google. Uno se da cuenta porque no está buscando todo el tiempo", reveló Mario Pergolini en Vorterix. El conductor radial contó al aire que quiso encontrar muchas cosas que "ya no están, pero cosas como juras de ministros". "¿Los sacan de los contenidos oficiales?", le preguntó un columnista. "O lo pondrán en la página 400, de alguna forma lo lograrán", explicó el empresario. "Buscame: jura de Lousteau con Cristina Kirchner, algo que se transmitió", pidió enseguida.

Luego, cuando se demoraba y no aparecía, le preguntó: "¿Te creés un buen buscador?". "Por arriba del promedio, ponele", contestó su empleado. "Encontrame el video", insistió Pergolini. "Sí, no está", reconoció el columnista. "Es la jura de un ministro", reclamó el ex conductor de CQC. "Hay una nota de Infobae de 2007", remarcó quien lo acompaña a Pergolini en el aire. "No está el video, ya la vi. El video está levantado. Esto es un trabajo", le respondió el ex Rock and Pop, dejando sembrada la semilla del misterio.

BigBang pudo comprobar en la web que esto es cierto. También lo hizo el periodista Jorge Rial, quien hasta compartió el extraviado extracto de la jura de Lousteau, para que no se vuelva a perder. "¿Este es el video que Lousteau mandó borrar de su historia?", se preguntó el conductor de Argenzuela en Radio 10.

La intención de desaparecer de la historia de los gobiernos kirchneristas está relacionada a que esa es la principal crítica de sus "compañeros" de JxC que buscan debilitarlo en su disputa interna con Jorge Macri. La CABA es uno de los distritos más importantes del país en todo sentido, es por eso que no se andan con chiquitas a la hora de ensuciarse con el fin de imponerse primero en la PASO y luego en la general.

El paso de Lousteau por la gestión de CFK tuvo el punto alto que significó el comienzo de la grieta y del enfrentamiento que terminó debilitando al kirchnerismo, quien perdió las elecciones de 2015 en el ballotage entre Daniel Scioli y el ex presidente Mauricio Macri. Allí, el diputado nacional fue quien elaboró la famosa 125, que buscaba aumentar las retenciones sin escalonar los tributos de los empresarios del agro, ni dividiéndolos en estratos como para lograr un resultado más competitivo.

El kirchnerismo debió modificar el proyecto fallido, pero con los tractores y cientos de rutas cortadas en todo el país por los militantes del campo, ya era demasiado tarde para imponer su política. Ese fue el primer revés serio que enfrentó el peronismo de aquella época, y el cual abrió una herida que todavía no se cerró.

Lo cierto es que no se puede borrar de la retina de miles de argentinos y argentinas que recuerdan su paso por la gestión peronista y su salida por la puerta de atrás, tras cometer serios errores técnicos y políticos. El meme de Sin Codificar, donde Nazareno Móttola le pide al control de tránsito que no lo queme, bien podría graficar este momento en la carrera política del radical.