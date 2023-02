"No me tocó ni se propasó": habló la joven del video junto al intendente de Concordia

El intendente de la ciudad de Concordia, Enrique Cresto, quedó en el centro de la polémica este último fin de semana, en medio del Festival del Chamamé en Entre Ríos. El funcionario fue captado por las cámaras del lugar protagonizando lo que parecía ser un evidente manoseo a una joven que se le había acercado para pedirle una foto. Sin ir más lejos, en la secuencia se ve como ella lo saluda, aparentemente porque le había pedido una foto, él respondió con un beso y apoyó su mano sobre el hombro izquierdo, pero luego con marcada intencionalidad la deslizó lentamente hasta llegar a los glúteos de la mujer. Allí se quedó e incluso presionó.

O al menos, así lo reflejó el video que rápidamente circuló por las redes sociales y que no solo fue desmentido por el propio intendente, sino también por la víctima. La joven identificada como A.O. acudió a su cuenta de Facebook y aseguró que Cresto no se propasó con ella. “Voy a usar estas redes pera aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar", escribió.

Luego, como si nada hubiera pasado, resaltó: “No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada, yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona. Desde el finde semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal... me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen.... me doy cuenta que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine”.

La joven lamentó que el intendente de Concordia haya quedado envuelto en este escándalo que, según ella, no fue tal. "No voy a decir nada más, ni voy a salir en los canales de comunicación porque quiero que se haga justicia y se termine de una vez.....lamento mucho lo que paso y le doy las gracias a la persona a me apoyaron siempre...desde ya muchas gracias", cerró. Rápido de reflejos, Cresto se hizo eco del descargo de la chica y le agradeció sus palabras en los comentarios de la publicación. “A.O. muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mi y a mi familia, terminaste siendo vos la más afectada", le dijo el intendente.

Y agregó: "Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante…Siempre. Enrique y familia”. Cabe señalar que el funcionario ya había hecho un descargo al respecto, luego de que cientos de internautas lo acusaran de sobrepasarse con la mujer en base a las imágenes que circularon por las redes. En un comunicado, dijo que el video se difundió de manera editada para “hacerle daño” y que busca "perjudicar con evidente intencionalidad”. “Hubo una persona que, con evidente intencionalidad, vio la oportunidad de editar y difundir un corte de esta secuencia señalando que hubo un roce indebido de mi parte", señaló Cresto.

Si bien al principio circuló la información sobre que la joven en cuestión era una cronista, la Municipalidad de Concordia buscó dar otra versión: “Se trata de una mujer que saltó el vallado e ingresó al corsódromo para sacarse una foto con el intendente Cresto”. “Tras tomar una selfie inicial que evidentemente no la convenció, la mujer le pidió a otra persona que le saque más fotos junto al funcionario. Satisfecha con las nuevas tomas, se despide del intendente, se acerca a un costado de la pista y es asistida para pasar por arriba de los carteles y regresar a las gradas”, difundieron desde la radio pública Radio Ciudadana.