"No nos van a sacar de ningún lado": la dura respuesta del Gobierno a los dichos antidemocráticos de Macri

Se calienta la campaña. A pocos días de las PASO y después de que el ex presidente Mauricio Macri advirtiera que un eventual resultado en contra del Gobierno podría acelerar su "salida del poder", fueron varios los referentes del Frente de Todos los que salieron al cruce de las antidemocráticas manifestaciones del todavía líder del partido de la oposición.

Uno de los primeros en expresar su repudio fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "El ex presidente Macri dijo en Radio Mitre Córdoba que el Gobierno 'o cambia o se va a tener que ir'. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten (en las legislativas) en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos", expresó de forma inicial desde su cuenta de Twitter.

"Debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo que debieran repudiar esos dichos porque atacan a la democracia. La verdad es que me llama mucho la atención que un ex presidente se maneje de ese modo sobre los mandatos constitucionales. Lo que se elige son proyectos legislativos que van en esa dirección, no hay un mandato constitucional que esté concluyendo", sumó en diálogo con FM La Patriada.

Luego, el jefe de Gabinete puso en contexto lo antidemocrático del discurso del ex primer mandatario de la Nación: "Es repudiable lo que ha dicho Macri sobre cómo él interpreta los procesos electorales. Hay un mandato constitucional que finaliza en 2023, según el mandato popular. No hay ningún tipo de anticipo con respecto a lo que el ex presidente dijo que si no hay cambios se tienen que ir", concluyó Cafiero.

Horas después, Sergio Massa hizo lo propio desde el acto que compartió con Alberto Fernández en Berazategui. "Lo vemos ahora llamando a decir que según el resultado electoral tal o cual cosa tiene que pasar, casi sin respetar el orden constitucional. Como nosotros creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este Gobierno, nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de Estado, se sienten en la mesa como una oposición seria y responsable para darles a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo políticas de mediano y largo plazo".

"Ellos llamas a la destitución del gobierno, nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir políticas de Estado. Entonces, como no nos van a sacar de ningún lado Presidente (dijo y señaló al primer mandatario), vamos a sentar a la oposición a la mesa para que juntos nos ayuden a sacar a la Argentina adelante", reforzó el presidente de la Cámara baja.

¿Qué dijo Macri? En declaraciones con una radio de Córdoba, el ex presidente aseguró: "La PASO es (Sic) la herramienta que tenemos para decir basta. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos “basta”, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo: 'Bueno, esto, o cambian o se van a ir'. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado. En la Argentina se ha destruido la confianza".

De acuerdo a lo consignado por el portal Infobae, desde el entorno del primer mandatario aseguraron que, en realidad, sus dichos fueron tergiversados. "Mauricio está hablando todo el tiempo de las PASO y del voto. Así que es una locura pensar que está planteando algún tipo de golpismo, cuando en realidad lo que hace es todo lo contrario", aseguraron desde la mesa chica del ex presidente.