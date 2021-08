"No seas hipócrita": Larreta habló del "Olivos-Gate" y Bianco cruzó con todo a Quirós

La campaña sigue al rojo vivo. Después de que el presidente Alberto Fernández reiterara su pedido de disculpas por el festejo de cumpleaños clandestino de la primera dama que tuvo lugar en la residencia de Olivos durante una de las etapas más restrictivas del aislamiento por la pandemia, fueron muchas las voces opositoras que buscaron capitalizar el grave error presidencial e incluso se impulsó el pedido de un juicio político en su contra.

De regreso en la Argentina, Mauricio Macri se refirió al escándalo y apuntó sin tibieza contra el presidente. Distinta fue la posición que esta mañana tomó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien criticó el accionar, pero desestimó el avance de un juicio político y calificó a lo sucedido como un "error y punto".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hay que estudiarlo más. A priori no parecería. También es cierto que hay que cumplir las normas. Es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suena o no", sostuvo el jefe de Gobierno porteño en diálogo con FM Urbana Play.

A diferencia de Macri, Larreta aseguró que, en tal caso, será una decisión del poder Legislativo si se avanza o no con el pedido: "Es un tema en todo caso del Congreso, yo no lo promoví, yo no hablé de juicio político. Creo que lo que hizo el presidente está mal, es un incumplimiento grave de su propio decreto, así de claro. Lo que sí, me pareció mal cuando salió a aclarar el tema, porque de alguna manera responsabilizó a su pareja en su primera declaración".

Consultado sobre sus vacaciones familiares en Brasil a comienzos del 2021 cuando ya comenzaba a advertirse la gravedad de la variante Delta, Rodríguez Larreta descartó de cuajo la comparación: "En mi viaje a Brasil no hubo ningún incumplimiento. Volví y cumplí con la cuarentena. Estuve siete días en mi casa".

Quirós cuestionó al presidente y Bianco lo tildó de "hipócrita"

El ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, fue cuestionado esta mañana en su conferencia de prensa por las imágenes del festejo clandestino en Olivos y, enun principio, procuró esquivar la respuesta en línea con la posición oficial que asumió Rodríguez Larreta: "Creo que ya se han expresado todo tipo de emociones y sentimientos negativos alrededor de esa foto, a todos ellos no tengo más que agregarle".

"Es importante que todos los que tomamos decisiones y proponemos políticas públicas podamos cumplir la normativa que nosotros disponemos, porque naturalmente es una forma muy importante de comprender lo que significa cumplir esas medidas. Esto facilita nuestra capacidad de empatizar con el impacto de las medidas en la sociedad y comprender lo que la gente vive con cada una de las medidas que disponemos también lo conlleva la necesidad de cumplir estas medidas y vivirlas en carne propia", sumó luego.

Minutos después de la conferencia en territorio porteño, las autoridades sanitarias bonaerenses hicieron lo propio desde La Plata. Allí, fue Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Axel Kicillof, quien cruzó con dureza a Quirós, a quien acusó de "hipócrita".

"No puedo estar más de acuerdo con Quirós, nosotros como funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo, pero le debería decir lo mismo a sus propios colegas, sino es un poco hipócrita esa posición", advirtió, al tiempo que recordó: "Muchos referentes de su partido, cuando estaba el aislamiento, convocaban a marchas por fuera de todo protocolo y normativa; el ex presidente Macri viajó en medio de la pandemia cuando eso no estaba permitido; incluso varios de ellos se contagiaron (de coronavirus) en reuniones sociales, sin barbijo".

Además, Bianco le recordó al ministro de Salud el incumplimiento del protocolo sanitario establecido a nivel nacional para garantizar el regreso presencial seguro a clases y le pidió que "dé el ejemplo": "Hoy en día no se están cumpliendo los protocolos en la Ciudad de Buenos Aires establecidos por el Consejo Federal de Educación por la vuelta presencial y la distancia entre los chicos en las aulas".