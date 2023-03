"No son contrincantes": Estela de Carlotto apaciguó la interna entre Cristina y Alberto

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, intentó bajar las tensiones de la interna del Frente de Todos (FdT) al expresar que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no son contrincantes", apuntó contra "la barbarie" de la derecha y aseguró que el lugar de las Fuerzas Armadas (FFAA) son "los cuarteles".

"No son contrincantes. Están juntos. Si es uno u otro, siempre es la parte que uno quiere. El pueblo bueno, el pueblo que quiere que nuestro país sea digno, que la pobreza se acabe y todo lo demás", comentó Carlotto ante Argenzuela en Radio 10, acerca del enfrentamiento que hay en el FdT a la hora de consensuar si tiene que haber una PASO o una formula única definida entre los dirigentes.

"A mí me molesta porque tanto Cristina como Alberto son personas queridísimas para nosotros. Porque lo han demostrado. Alberto fue funcionario de Néstor Kirchner, siempre nos atendió. Fue una persona muy progresista. Ahora está de presidente, ¡y en qué momento! La pandemia, todo lo que ha pasado en Latinoamérica", reconoció la referente. "Por ahora el presidente es Alberto y el que dirige también. Cristina también porque es la vice. Y hay que quererla, ayudarla y alentarla. Porque tiene mucho para dar", explicó.

Carlotto participó el martes de un homenaje en el Senado de la Nación, donde la vicepresidenta le brindó la mención de honor "Juana Azurduy de Padilla", el cual calificó como "magnífico" y un "momento gratísimo". Tal como le recordó el periodista Mauro Federico, allí la abuela cantó "Cristina presidenta" desde las tribunas. "Te juro que me encanta. Veo la fuerza que tiene esa mujer, el gobierno que ha hecho, toda la calidad que tiene no sólo de persona sino también de política. Una es mujer, la abraza y la alienta. Ojalá se presente, ¿quién no lo quiere? Incluso Alberto", aseguró.

Enseguida el conductor Jorge Rial le preguntó si estaba segura de que el mandatario quería que ella sea candidata, algo que la abuela contestó positivamente, para luego continuar elogiándola. "Cuando encontramos a mi nieto lo primero que hizo es querer verlo. Es una mujer fuerte y aguerrida, y es muy tierna por dentro. Si ella quiere ser presidenta se presentará, pero si hay que alentarla, hay que alentarla", definió, antes de decir que para ella no está proscripta y puede presentarse.

Carlotto también se refirió a los sectores que quisieron presentar en el Congreso Nacional el libro negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 en la Argentina, llamado La Estafa de los Desaparecidos.

"La intención de cierta gente es esta. Primero cuestionar los 30 mil desaparecidos. Después decir que nosotras somos todas 'viejas locas'. Acuérdense que una bolsa (mortuoria) con mi nombre pusieron en las rejas de la Casa de Gobierno. Inmerecidamente. ¿Qué tendría que hacer yo contra esa gente? ¿Quién le permite poner ese nombre y esa bolsa? A esta gente hay que destaparla", aseguró la militante histórica de los derechos humanos.

A su vez dijo que "los argentinos de bien", les guste o no deben "defender la democracia". "Esa gente es mala. Esa gente es destructiva. Muchos de ellos tendrían que estar en la cárcel", opinó. "Esa gente que dice 'este país de mierda', ¿pero qué se creen? ¿Por qué no se van entonces? A las Islas Malvinas", propuso Carlotto.

De nuevo en la discusión electoral, a la abuela le preguntaron su opinión sobre las declaraciones del embajador Daniel Scioli, quien aseguró que contra los narcotraficantes estaba "a la derecha de la derecha".

"Él no es de derecha. A veces son frases simbólicas que por el momento en que se está hablando se dice, después no hay que tener en cuenta que pueda ser amigo de la derecha. La derecha existe, tiene que existir y en todos los países existe. Acá lo que existe es la barbarie", definió.

También se refirió al debate abierto por la situación de la escalada de violencia narco que vive la ciudad de Rosario y las alternativas que cuentan con la presencia de los militares en las calles enfrentando el delito.

"Las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen que estar en otro lado. No pueden estar en un pueblo que está lleno de problemas. Las de Seguridad sí. Las FFAA a su lugar en los cuarteles. Para otras cosas y bien preparaditos. Pero la defensa la tienen que hacer otros grupos de gente que tenga el poder y que no sean ellos, sino otras fuerzas de seguridad", señaló.

La referente también tuvo palabras para el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, a quien calificó "una persona que realmente no merece estar en ese lugar". "Vamos a ver qué pasa con la Suprema Corte, porque es una vergüenza", confesó.