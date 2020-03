No te asustes: van a aumentar mucho los casos cuando se sumen nuevos laboratorios

La cantidad de casos de coronavirus positivos aumentaría durante esta semana a un ritmo mucho mayor del que venía sucediendo antes. Pero no se trataría, según explican tanto fuentes nacionales como de la Ciudad, de una reacción causada por la falta de control sino porque ingresarán más de 50.000 kits para poder determinar si una persona está contagiada o no de Covid-19.

De los 41 casos confirmados ayer por la noche, diez fueron diagnosticados en los laboratorios que recibieron la primera tanda de reactivos después de la aprobación por parte de la ANMAT de los mismo el viernes pasado. En un principio, y de acuerdo al escenario que sostienen los especialistas en Salud que tiene a su lado el presidente Alberto Fernández, el cálculo está hecho para que cada uno de los laboratorios que reciban estos nuevos reactivos puede hacer hasta 200 test por día.

Esa cifra no es arbitraria ni mucho menos. Surgió de la mezcla de los casos actuales que tienen en estudio en cada una de las provincias más los modelos matemáticos que mandaron a hacer desde el ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García. De esos 50.000 reactivos comprados hasta ahora, 5.000 se quedarán en el Instituto Malbrán. La cifra no es caprichosa debido a que además de la población que vive en la Ciudad y los extranjeros que todavía no pueden irse a sus países (en los días previos a la cuarentena obligatoria ingresaron incluso más de 20.000 al país) cerca del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del titular de la cartera de Salud porteña, Fernán Quirós, esperan que muchas de las personas con síntomas en el conturbano sean derivadas a la Ciudad.

De esos 45.000 test disponible, 10.000 irán para la provincia de Buenos Aires que además adquirió 9.600 por su cuenta. “Nosotros tenemos una lista de espera de 300 casos, y con este escenario tendremos entre 30 o 40 por día”, explican desde el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En las próximas horas el gobernador, Axel Kicillof, anunciará la puesta en marcha de 18 laboratorios para hacer los análisis para detectar el coronavirus.

El fin de semana empezaron a trabajar cinco laboratorios más ubicados en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario (Santa Fe), en Córdoba capital, en Resistencia (Chaco) y en Ushuaia (Tierra del Fuego), justamente son los lugares en donde mayor cantidad de casos se registraron hasta ahora. En esta semana comenzarían a funcionar laboratorios en el resto de las provincias de acuerdo a lo que informó González García a sus pares provinciales en el Consejo Federal de Salud.

Los escenarios que esperan

Los modelos matemáticos de proyección que tiene en sus manos el Gobierno y que le repartió a todos los gobernadores en la semana sostienen que, en el mejor de los casos esperado por la Casa Rosada, para mediados de mayo habrá 253.372 personas contagiadas de coronavirus de las cuales 34.965 serían casos severos, 11.908 casos críticos y habría 2.805 muertes.

El otro panorama que dan como posible en el Gobierno reviste más gravedad. Denominado “intermedio tardío” por las autoridades, se estima que para mayo la cifra de contagios llegará a los dos millones de personas. De ese número esperan que 280.000 sean severos de los cuales 95.247 calculan que serán críticos y por ende habrá cerca de 22.439 muertes por coronavirus.