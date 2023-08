¡No tiene paz! Patricia Bullrich se lavó las manos con Lanata, pero Aníbal Fernández la frenó en seco

Cada vez que Patricia Bullrich abre la la boca para expresar lo que piensa sobre la economía Argentina arma un escándalo. La semana pasada se refirió a las reservas del Banco Central y se aventuró a decir (tal como aparece en la serie de Netflix “La Casa de Papel") que iba a “entrar al recinto con una cámara de televisión” para corroborar que no hay ninguna reserva allí.

Esto lo expresó durante la transmisión del programa de Jonatan Viale en La Nación +: "Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después de que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa”, y ahí tiró la bomba: “Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. Para mostrarle a la gente qué Banco Central te dejan".

A solo nueve días de las PASO, las palabras de la ex ministro de Seguridad de la nación durante la gestión de Mauricio Macri resonaron en todas las redes sociales y claro, generaron gran expectativa a la hora de poder aclarar la situación. Quien le dio el mayor espacio de expresión a “Pato” para desligarse sobre los dichos del Banco Central fue Jorge Lanata que antes que nada, la chicaneó: "En las últimas semanas, dos veces hablaste de economía y se armó terrible despelote”, le dijo y ante la mirada atónita de la macrista, siguió: “En una ‘metiste la gamba’ que fue con lo del Banco Central. Se entendió que vos creías que uno abría el Banco Central y había plata adentro".

Casi casi tapando las palabras de Lanata, Bullrich negó expresamente su desconocimiento sobre las reservas del Banco Central: "Yo conozco muy bien lo que es el Banco Central y he estado muchas veces. Sé cómo se manejan hoy las cosas. Y además, fijate, una semana después salió que se estaban gastando las reservas de oro. Hasta el oro se están llevando”. Así de campante terminó: “Entonces, metafóricamente dije que iba a entrar al Banco Central".

La situación no quedó ahí porque el periodista de canal Trece la interrumpió: “Y la otra vez fue con lo del megacanje”, haciendo clara alusión a la vez en la que la ex ministra de Trabajo dijo que iba a blindar las reservas. La precandidata presidencial no dudó en contestar tajantemente la pregunta del conductor de PPT, pero antes le tiró un palito a Sergio Massa, actual Ministro de Economía de Argentina: “Es que no fue así, yo utilicé la palabra ‘blindar’, es una palabra, no es un programa”. Y como si esto fuera poco, siguió: “Yo digo ‘voy a blindar’ las reservas del Banco Central. ¿Por qué?, porque las reservas del Banco Central están en cero, en realidad están en menos cero”.

La respuesta más filosa

Los candidatos y candidatas de Unión por la Patria están generando una fusión nunca inimaginable hace tres meses atrás para llegar fuertes a las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) del 13 de agosto. De hecho, no dejaron solo a Massa, que visitó barrios populares, estableció el monotributo productivo y gestionó acuerdos con los y las dirigentes de la Economía Popular.

Mientras tanto, otros dirigentes lo cuidan desde las redes sociales. Este es el caso Aníbal Fernández (Ministro de Seguridad) quien salió a responder fuertemente lo que Patricia Bullrich le confesó a Lanata. Las preguntas fueron claras sin embargo no obtuvo ninguna respuesta, pero puso las cosas aún más calientes.

“¿Cómo es que Patricia Bullrich pudo haber entrado al Banco Central? ¿Tiene contactos políticos allí? ¿Cuáles son y quiénes están detrás de las operaciones de Bullrich?", son las preguntas del millón que Aníbal expresó a través de las redes sociales. ¿ En serio? En qué contexto? No era el BCRA una entidad autárquica (es decir, con cierta independencia) del Estado nacional que tiene por finalidad promover la estabilidad monetaria y financiera. ¿En serio entró a zonas que están restringidas?", se preguntó Aníbal.

Esta no es la primera vez que el actual titular del Ministerio de Seguridad cuestiona a Bullrich. Incluso, ya lo hizo varias veces como aquella en 2022 cuando la ex diputada habló sobre el tráfico de efedrina (caso de 2008): "La señora presidente del PRO, con su reconocida boca sucia, habla maravillas de una gestión que nunca tuvo por inútil o malintencionada. Basta con observar su ignorancia al confundir un precursor, con un opioide cuando habla del fentanilo”. ¿Todo muy fuerte, no?