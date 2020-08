Novaresio aseguró que Macri renunció a ser jefe de la oposición con su viaje a Francia

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegó a Francia esta mañana, donde, según aseguró al arribar, "se vive en libertad". Tras el viaje, deberá permanecer 14 días en cuarentena junto a su familia, para luego poder viajar a Suiza, el destino final de su viaje.

Ante la partida del mandatario, el periodista Luis Novaresio analizó en las últimas horas la situación política actual del país, y aseguró que la partida de Macri significa que "renunció" a su lugar como jefe de la oposición.

Mauricio Macri llegó a Francia junto a su familia este viernes.

Acompañado por su esposa, Juliana Awada, su hija Antonia y una asistente, la familia Macri arribó a París esta mañana en el vuelo AF229 de la compañía Air France, que tocó pista en el aeropuerto Charles de Gaulle a las 6,57, hora local, tras haber partido ayer a las 13.30 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

"Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad. Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich", dijo por su parte el ex mandatario a un periodista de Infobae que lo abordó en el hotel donde se hospeda y le consultó los motivos de su viaje.

Macri aprovechó uno de los vuelos autorizados por el Gobierno argentino en medio de las restricciones por la pandemia, destinado a trasladar a extranjeros que se encuentran en nuestro país y desean volver a otras naciones, en este caso a Europa para poder ir hacia el exterior.

La familia Macri irá luego a Suiza.

Si bien tanto el ex presidente como su familia cumplieron con todos los requisitos sanitarios previos requeridos por Francia, (un hisopado 36 horas antes del viaje), llamó la atención en el ámbito político este viaje cuando la mayoría de los argentinos está impedido de trasladarse, incluso dentro de las fronteras de nuestro país.

Desde el entorno del ex presidente dijeron que el viaje de Macri tiene como destino final Zurich y recordaron que Suiza exige a los viajeros que no llegan desde Europa una cuarentena de 14 días como medida de control en plena pandemia de coronavirus, que el ex mandatario y su familia cumplirán en París, pero sin necesidad de estar confinados en el hotel.

Según informaron desde su entorno, el ex funcionario viajará a Zurich para cumplir con una serie de actividades vinculadas a su condición de presidente de la Fundación FIFA.

Novaresio aseguró que Macri renunció a ser jefe de oposición con este viaje.

Tras este viaje, y en medio de un análisis que hacía sobre la actualidad política, esta tarde el periodista Luis Novaresio se sumó al debate con Jonatan Viale y Lucas Morando en el programa "Realidad Aumentada", donde afirmó que Macri "renunció" a su lugar como jefe de la oposición al viajar a Francia en medio de la pandemia y la complicada situación económica.

"Si vos tenés la peor crisis económica, la pandemia más grande la historia, la crisis social fenomenal, el intento del Gobierno de avanzar sobre la Justicia y te vas un mes de vacaciones. Quiero que vean los papeles de la Aduana, estoy convencido que firmó su renuncia", cerró.