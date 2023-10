"Nuestros valores no se venden": Bullrich acusó al populismo de haber empobrecido el país

Totalmente derrotada y sin llegar a un ballotage, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se subió a los escenarios del búnker y acusó al populismo de haber “empobrecido al país”. Además, lamentó la buena elección de Sergio Massa, que sigue en carrera al ballotage.

“En esta noche donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, venimos a ratificar con toda la fuerza, los valores de nuestra causa", dijo la presidenta del Pro, asumiendo la pérdida de su espacio en las elecciones, pero intentando sembrar esperanzas a los votantes.

Según Bullrich, a pesar de no haber hecho una buena elección, la causa de Juntos por el Cambio va más allá de un momento electoral y de los resultados de una urna. "Nuestros valores no se venden ni se compran, no lo vamos a negociar, vamos al cambio siempre que la argentina lo necesita. La convicción que los valores que llevamos aferrados, de la república, los valores de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Un país que debe abandonar el populismo si quiere terminar con la pobreza", agregó.

Además, dijo que trabajará todos los días para despertar a los argentinos y hacer un país cada vez más productivo y sin pobreza. "Importa siempre el camino, importan siempre los objetivos para nuestra Argentina. Hace años que la Argentina se hunde en la decadencia", se lamentó.

Bullrich, quien recalcó que no va a felicitar a Sergio Massa por haber salido primero en las elecciones generales, dijo además que el gobierno actual es el “peor de la historia Argentina”. "Jamás vamos a dejar de ser lo que somos para Argentina, nunca seremos cómplices del populismo en Argentina. Nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron a este país. No me voy a rendir nunca y nadie de JxC se va a rendir nunca", aseveró.

La candidata de Juntos por el Cambio aseguró que el kirchnerismo repartió plata, hundió el futuro del país y lo endeudó, y que no puede permitirse no seguir peleando por el país. “Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones, vamos a estar juntos con cada argentino en los tiempos difíciles que vienen", insistió.

Por último, la candidata de JxC agradeció a todos lo que la acompañaron con su voto y se comprometió a seguir el camino para que Juntos por el Cambio dé respuestas a sus seguidores. Sin embargo, tuvo que reconocer que no logró retener la totalidad del 48 por ciento de los votos que el espacio lograba en la Ciudad de Buenos Aires en las PASO.