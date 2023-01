¡Nueva interna! Wado de Pedro se enojó con Alberto: “No tiene códigos”

Otra interna más. En el cuarto año de gobierno y justo en la previa de las Elecciones, el Frente de Todos vuelve a sacar al sol los trapitos que debería lavar en privado. Ahora una disputa entre el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, sacudió las entrañas del oficialismo y dejan en evidencia que las próximas PASO se vivirán con absoluta crueldad. Y todo por no ser invitado a un encuentro.

Según las informaciones que surgen desde la Casa Rosada, De Pedro se enojó con el Presidente porque no lo invitó a una reunión de organismos de derechos humanos con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, que se realizó el lunes en el Salón de los Científicos.

“No tiene códigos”, dijeron los allegados al ministro. Y agregaron: "sSeguro no fue invitado porque Fernández lo ve como un competidor en las próximas elecciones". La tensión entre el denominado albertismo, del que nadie se dice parte a excepción del propio Alberto y un puñado de allegados, y el kirchnerismo vuelve a cobrar fuerza.

Lo increíble es que una frase que Lula dijo en el encuentro al que De Pedro no pudo estar resuena en la Casa de Gobieron. "El progresismo tiene que estar muy unido porque la derecha fascista no puede avanzar en la región", afirmó el presidente de Brasil. Por ahora, el Frente de Todos no le hace caso a eso.

En ese sentido, una fuente allegada al ministro no dudo en afirmar: "Pese a la trayectoria de militancia en el área que sostiene Wado de Pedro como hijo de desparecidos y fundador de HIJOS, Alberto omitió invitarlo porque lo ve como un competidor para las próximas elecciones". De esa manera, el entorno de De Pedro blanqueó que podría ser candidato a presidente en las Elecciones.

Y agregaron: “Distintos miembros de los organismos de derechos humanos llamaron al ministro para invitarlo al encuentro, pero él consideró que como integrante del gabinete no podía asistir si no era invitado por el Presidente. Pero jamás recibió la invitación. Ahora está dolido por esa actitud. se trató de un tema que tiene que ver con su historia, y mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya 'no tener códigos'”.

Durant esa reunión, los únicos funcionarios presentes fueron los dos Presidentes. No hubo ningún otro ministro. Durante el encuentro, además de Lula y Alberto, hablaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Taty Almeida y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel.