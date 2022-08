Nueva reunión del Gobierno y la Mesa de Enlace: la interna por la liquidación de la soja

Hace cuatro días, el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, y los representantes de la Mesa de Enlace mantuvieron su primera reunión para avanzar con la liquidación de los granos de soja que servirían para que el Estado se haga de millones de dólares.

Al parecer, las negociaciones van por buen camino. Por eso, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, anunció que mañana habrá una nueva reunión del Gobierno con la Mesa de Enlace. Según Bahillo, el encuentro será entre equipos técnicos para definir los puntos fijados el viernes.

"Siguiendo el lineamiento planteado por Sergio Massa, hemos convocado a los equipos técnicos de la Mesa de Enlace a una reunión de trabajo con los de Agricultura en nuestra Secretaría el próximo martes a las 17.30, y así comenzar a resolver temas de la hoja de ruta definida el viernes", escribió Bahillo a través de su cuenta de Twitter.

Sobre la reunión con los productores rurales, bahillo había dicho: “El primer encuentro fue muy positivo y franco. Dialogamos sobre el esquema de liquidación de la soja de 70/30 que instrumentó el Banco Central. Desde el Gobierno se transmitió la necesidad de obtener un mayor nivel de liquidación de divisas por la necesidad que tenemos de mejorar las reservas del Banco Central".

Y agregó: “Durante la noche del domingo me puse en contacto con los representantes de la Mesa de Enlace para que envíen a sus técnicos a una reunión que se va a realizar el próximo martes a las 17.30 en la Secretaría de Agricultura con el objetivo de empezar a trabajar de conjunto estos temas que fueron planteados”.

En tanto, afirmó sobre el plan del gobierno: “La idea era escuchar a la Mesa de Enlace, tener una descripción de los distintos sectores productivos que representan, y que nos dejen una agenda de temas que consideren prioritarios para poder trabajarlos”.

En tanto, sobre el principal objetivo de su Secretaría, Bahillo afirmó: "Nuestro plan es construir una agenda de trabajo conjunto en base al diálogo y a la posibilidad de encontrar consensos y respuestas a los desafíos que tienen los distintos sectores de nuestro país para poder desarrollar su máximo potencial".

Y completó sobre la charla con la Mesa de Enlace: "Ellos plantearon temas vinculados a una mayor apertura del mercado de carne en las exportaciones; también se puso sobre la mesa a las economías regionales, muy importantes para el esquema productivo de nuestro país; al biodiesel y a los insumos que necesitan para la próxima campaña que empieza a fin de mes con la siembra de trigo".

En otra entrevista, Bahillo había afirmado sobre las principales necesidades del Gobierno: "La previsibilidad se da por las medidas económicas que se vayan tomando y que sean acertadas. En las últimas semanas hemos visto como la inestabilidad que tuvimos en algunos días se fue estabilizando, y estas son medidas concretas que el mercado y los sectores van recibiendo. Es más difícil el tema con la confianza, no se construye de un día para el otro. No le puedo exigir a los sectores que tengan confianza en nosotros. En todo caso, tengo que tratar de construir la confianza".

Y finalizó: “La reunión con la Mesa de Enlace fue buena, se pudieron explayar con todos los detalles. Pedidos, cuestiones descriptivas para conocer la realidad, todo se planteó con franqueza. Ahora dependerá de nosotros tratar de cumplir con esa agenda e ir dando respuestas. Nuestra visión es que hay que exportar más, pero también producir más, y tenemos que promoverlo a través de distintas herramientas. También generar buenas condiciones, que no depende únicamente de lo que podamos hacer nosotros. En la medida en que vayamos administrando estas cuestiones, todo lo que se pueda exportar se va a exportar, y buscaremos alentar la siembra de maíz y trigo. Por el momento no es posible, dada la situación de las cuentas públicas, salir del esquema de retenciones; lo que no quita que se analice a futuro”.