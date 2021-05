Nuevas medidas para las pymes: refinanciación, créditos y línea especial para gastronómicos

Mientras se espera que la gran mayoría de las provincias avance a partir del viernes con mayores medidas restrictivas para frenar la circulación del Covid-19 a nivel nacional, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, anunció tres nuevas medidas de importancia para muchos de los sectores que deberán enfrentar nuevas limitaciones de actividad: más créditos, refinanciación bancaria y una línea de financiamiento especial para el sector gastronómico.

En principio, las empresas que perciben el Repro II podrán postergar los pagos de los créditos bancarios vigentes. La medida fue dispuesta por el Banco Central y será la misma entidad la que informará el listado de las beneficiadas. De esta forma, las entidades financieras deberán incorporar las cuotas impagas en el mes siguiente al final de la vida del crédito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Un dato no menor: las cuotas postergadas se actualizarán sólo por la tasa prevista en el crédito original y las empresas que adhieran no deberán pagar intereses resarcitorios. Además, los beneficiarios no serán considerados como deudores, ni serán informados a la Central de Deudores, manteniendo así su capacidad de seguir tomando créditos.

En tanto, Merediz también anunció la línea de créditos de mil millones de pesos para el reacondicionamiento del sector gastronómico, cuya finalidad es la de ayudar a los bares y restaurantes a acceder a sistemas de calefacción de exteriores que les permitan sostener la actividad al aire libre, tal y como recomiendan los infectólogos.

Las Pymes gastronómicas que deseen realizar las readecuaciones de sus locales por la llegada del invierno tendrán a disposición un crédito con un plazo de 36 meses, que comenzarán a pagar recién a mediados del 2022 (se les darán doce meses de gracia). Los beneficiarios de estos créditos son desde sociedades, autónomos y monotributistas con certificado MiPyME vigente con una antigüedad de 12 meses de vigencia en el mercado.

El objetivo de la línea es que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los elementos necesarios para mantener la actividad durante los meses de frío, como calefacción, aislamiento, generadores de aire caliente, medidores de oxígeno, sombrillas y gacebos.

En lo que respecta a los montos, los monotributistas desde la categoría A hasta la K podrán acceder a líneas que van desde los 100 mil a los 500 mil pesos. En el caso de autónomos y sociedades, el máximo será el equivalente a cuatro meses de ventas, con un tope de tres millones de pesos. Otro dato importante es el pago directo a proveedores: el Banco Nación podrá hacer el desembolso directo para los locales que lo requieran, mediante la presentación de la factura de proveedores y declaración jurada.