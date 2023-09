¡Nunca más es nunca más! Crece el repudio a la convocatoria negacionista de Victoria Villarruel

Diferentes organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas se manifestarán a las 17 frente a la Legislatura porteña en rechazo a la convocatoria que hizo la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villaruel. La abogada encabezará un acto a esa hora en defensa de las víctimas de las organizaciones armadas que se enfrentaron a los gobiernos de facto de los años 70'.

Para ingresar a la convocatoria habrá que estar previamente inscripto, y de la misma participarán cuatro familiares de fallecidos de casos que se dieron en los años 1974 y 1975, previos a la última dictadura militar, perpetrados por fuerzas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

Esta distinción de ejemplos que son previos a la puesta en marcha del terrorismo de Estado militar, sustenta la discusión que asegura que, cuando llegó la represión ilegal, las organizaciones guerrilleras ya estaban prácticamente disueltas. "Tenían todas las herramientas para condenar y juzgar, pero está claro que lo que querían era aniquilar una forma de pensar y una resistencia a modelos económicos que se iban a instalar, por eso casi el 70 por ciento de los detenidos desaparecidos no son militantes de organizaciones políticas armadas, sino sindicalistas y trabajadores organizados", reconoció ante BigBang el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

"Villaruel históricamente hizo una defensa encarnada sobre los genocidas que llevaron adelante delitos de lesa humanidad", expresó el funcionario. "Si bien se puede usar un homenaje a las víctimas, se las está usando para justificar una dictadura", explicó.

"El único terrorismo que hubo en la Argentina fue el terrorismo de Estado. Esto está comprobado judicialmente. Fuimos condenados en los años de impunidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no llevar adelante un proceso de juzgamiento a los responsables de desaparición forzada", recordó Pietragalla. "No sólo es un posicionamiento de quienes defendemos las políticas de Derechos Humanos, sino que los organismos internacionales obligaron al Estado argentino a llevar adelante en una reparación integral hacia las víctimas de los delitos de lesa humanidad que cometió esa dictadura militar con las herramientas del estado", agregó.

El secretario de Derechos Humanos, hijo de desaparecidos y nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo número 75, también apuntó contra las autoridades de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permitieron la convocatoria. "Por más que haya una legisladora que representa a este espacio, que tiene una mirada y una línea ideológica negacionista, entendemos que las instituciones no pueden permitir cualquier cosa", opinó.

"Entendemos que pudo haber víctimas de organizaciones políticas militares. Bueno, tendría toda la facultad el Estado argentino en ese contexto, para detenerlo, para juzgarlos y condenarlos, no para meterlos a un centro clandestino de detención, violarlas, robarle los bebés, torturar, arrojar personas vivas desde aviones, enterrar a varios en fosas comunes", enumeró Pietragalla. "Respetamos a las víctimas, el dolor de los familiares, pero no podemos permitir es que a partir de la utilización de esas sensibilidades humanas, se quiera justificar un genocidio o delitos de lesa humanidad", añadió.

El funcionario recordó que durante una de las últimas realizaciones de la Feria del Libro, también se intentó presentar un libro con fines negacionistas y que las autoridades suspendieron dos veces producto del posicionamiento que tomaron los organismos de derechos humanos y la preocupación que le manifestaron.

El dirigente del Partido Obrero, y ex precandidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Gabriel Solano, también confesó que en su organización pensaron en solicitar a la Legislatura que no se realice el acto convocado, aunque luego llegaron a la conclusión de enfrentarlo con la movilización. "Hay que salir a luchar contra esto, a los fachos hay que ganársela en la calle", exclamó ante BigBang.

"Yo no pondría un signo igual entre un genocida y una opinión", explicó el troskista. "Yo la opinión la voy a combatir políticamente, pero no quiero darle al Estado esa posibilidad. Si se le da al presidente de la Legislatura tenga el poder de levantar un acto porque el que lo hace opina de un modo, mañana cuando se hace un cogobierno con Jorge Macri y los libertarios, yo puedo querer hacer un acto y que me contesten: 'No, usted es un socialista y el socialismo implica la violación de la propiedad privada que establece la Constitución y no le autorizo el acto'", argumentó.

"Acá lo que se quiere hacer es generar las condiciones para avanzar en la impunidad de los genocidas ante un eventual gobierno de Milei", aseguró Solano, y remarcó que no es tanto por el pasado, sino por el futuro. "Si querés utilizar a las FFAA para la seguridad interna, que es un planteo que tiene Milei y Patricia Bullrich, y hasta cierto punto lo ha dicho Sergio Massa en su momento, vos tenés que darles garantías a los militares de que no van a ser juzgados", precisó.

La actual candidata a presidente del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, también se expresó al respecto y cuestionó a estos sectores que "tienen un ataque permanente hacia quienes defienden los derechos humanos", y recordó ante BigBang que Villaruel la ataca en redes sociales por lo menos "desde el año 2015". La especialista fue quien expuso que le nombre de la candidata libertaria aparecía entre las anotaciones del genocida juzgado Miguel Etchecolatz.

"A mí lo que me preocupa es que hace mucho tiempo que vienen haciendo estos actos, se ha naturalizado este tipo de políticas negacionistas, y me preocupa que pasaban inadvertidos", indicó la abogada de derechos humanos. "Esto no es nuevo, hace mucho tiempo que vienen dando una pelea en una discusión que creo que hemos ganado, donde ya nadie discute que hubo un genocidio en la Argentina, que hubo bebés apropiados y que desde el Estado se cometieron los crímenes más terribles. Entonces han intentado buscar esto que ellos llaman 'memoria completa', donde supuestamente a este relato le faltaría una parte", detalló.

Al mismo tiempo, Bregman compartió con Solano en el análisis de que este tipo de actividades son la antesala de una ofensiva que buscará la impunidad de los genocidas. "Entre tantas reacciones que significan el sector que representa Milei, una reacción patriarcal contra el derecho de las mujeres, una vuelta atrás a los más exclusivo de las ideas privatizadoras de los 90'. Buscan, en ese clima, crear un contexto donde se puedan volver a discutir los crímenes de lesa humanidad y las condenas que han recibido", caracterizó.

Ante esta escalada negacionista, BigBang consultó a Pietragalla respecto a la postulación de una ley que prohiba la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, como lo había mencionado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una de sus últimas exposiciones públicas. "Creo que es necesario y no es algo original de Argentina. Hay leyes antinegacionistas en los primeros países de Europa, como Francia, Alemania y Holanda. Hay muchos países que sufrieron crímenes de lesa humanidad y que llevaron adelante políticas muy claras sobre esto", describió.

"Nosotros nos debemos ese debate, cuando yo fui diputado trabajé en un proyecto de ley, hoy el Senado está trabajando en un proyecto de ley a través del doctor Oscar Parrilli", adelantó el funcionario. "La verdad que hoy, por el número y el consenso, hay que ver si se logra. Sabemos cómo están conformadas las Cámaras, pero creo que es necesario urgente y que deja un precedente que es una necesidad, y no como familiar de víctimas, sino que fortalece nuestra democracia para adelante. No se puede hablar de estos crímenes, de estas violaciones sistemáticas, banalmente", insistió.

"Es muy difícil que con un Congreso tal cual está conformado hoy y pueda salir una una ley de de ese tipo. Siempre se trata de resolver con el Código Penal cuestiones que son políticas", reconoció Bregman. "Yo estoy en contra de criminalizar las ideas. Creo que lo que hay que criminalizar son los hechos. Habría que ver cuál sería la ley, a qué abarcaría y cómo porque siempre son puertas que hay que abrir con con mucho cuidado", sumó la candidata.

"Creo que lo que tenemos que pensar acá muy fuertemente es cómo no se naturalizan estas expresiones. A mí me preocupa mucho más cuando se nos dice por un lado que que viene el fascismo, que son las ideas de la dictadura, pero por el otro lado gobernadores del peronismo como Omar Perotti dice que lo votaría en una segunda vuelta a Milei, cuando Sergio Berni reconoce que le armaron las listas en la provincia de Buenos Aires. Esa doble vara, ese doble discurso, genera una confusión para nada propicia para combatir este tipo de ideas", criticó Bregman. "La Ley Antiterrorismo está vigente. No hay una ley contra el negacionismo, pero durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprobaron leyes antiterroristas", chicaneó.

"A mí me desapareció de al lado Jorge Julio López, yo sé muy bien quiénes son estos personajes, nunca los naturalice ni los voy a naturalizar y voy a seguir poniendo todo mi esfuerzo, a pesar de las distintas coyunturas que tengamos que atravesar, para darle una pelea muy fuerte", reveló la referente de izquierda.

En una postura similar se encuentra Solano, en el sentido de las críticas hacia la gestión nacional y las declaraciones de Perotti y Berni. "Este pueblo que puede llevar a Milei a la presidencia, es el mismo que votó a Cristina. No es que ahora vino otro pueblo. El hecho de que sea el mismo, es que si fue sometido a cuestiones cada vez más difíciles, saca una conclusión equivocada, porque en vez de combatir a estos gobiernos, está cayendo en manos de la derecha", analizó.

Respecto a una legislación antinegacionista, Solano confesó que no le asigna importancia. "Hoy estamos más cerca de una ley de indulto que de una ley antinegacionista. No existen garantías legales para luchar contra los fachos. Ninguna ley te lo va a dar", opinó. "Para una parte importante de la población, la democracia ha significado pobreza, indigencia, falta de vivienda. La conclusión es que los derechos uno no los tiene ganados para siempre. Es una lucha. Y ahora vamos a tener que pelear", sumó a su análisis.

Lo cierto es que las fuerza políticas que los tres referentes representan se movilizarán cerca de las 17 a la Legislatura para enfrentar en la calle las postulaciones negacionistas de Villarruel. El acto tendrá lugar este lunes 4 de septiembre, a las 17 horas, en el Salón Dorado de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, calle Perú 160, y contará con los testimonios de Lorenza Ferrari, madre de Laura, una estudiante de 18 años que murió por la explosión de un coche bomba de Montoneros en 1975; el de Graciela Saraspe, hija de Héctor, encargado de un bar, asesinado en Santa Lucía (Tucumán) por el ERP, en 1974, y el de Arturo Larrabure, hijo de de un militar secuestrado y asesinado por el ERP en 1975.