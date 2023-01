Objetivos peronistas 2023: entre el juicio a la Corte, los "negocios" del PRO y la búsqueda de un candidato

-¿Se va a tomar vacaciones Presidente?

-No, no te podés tomar vacaciones en este lugar.

-Entonces los ministros no se pueden ir...

-¿Por qué?

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Si no se va el jefe queda feo...

-No sé si te enteraste que el peronismo le dio vacaciones a todos.

Este diálogo aconteció durante el brindis de fin de año de Alberto Fernández junto a los periodistas acreditados en Casa Rosada. El comienzo de año da veracidad a la respuesta por el mandatario al cronista. La primera semana de 2023 reúne todos los condimentos necesarios para anticipar 365 días vertiginosos. Tanto en el ámbito de la justicia como en el de la política partidaria arrancaron bien arriba desde Presidencia.

El juicio político a la Corte Suprema de Justicia, junto a la denuncia penal contra Marcelo D´Alessandro, Silvia Majdalani y empresarios están poniendo a la defensiva a Juntos por el Cambio. Una coalición que al igual que el oficialismo tiene bastantes problemas internos. En simultáneo el primer mandatario se reunió con representantes de todas las tribus del Frente de Todos en el distrito clave, la Provincia de Buenos Aires. Todo esto en menos de una semana.

El desafío final a los Cortesanos

“Alberto está súper sereno y queriendo hacer las cosas bien, con seriedad institucional. rigurosidad, argumentos y sin chicanas”; relató un interlocutor de Fernández a BigBang. La frase refiere a la llegada del pedido del juicio político a la Cámara de Diputados por pedido del Presidente y 11 gobernadores a los cuatro magistrados que componen la Corte Suprema. Aunque desde el sector kirchnerista del Frente de Todos cuestionan la tardanza en el movimiento sostienen que la Vicepresidenta avala la medida”.

En Casa Rosada quieren que se realice un trámite ágil, pero asegurar a todos los interesados la posibilidad de opinión y participación a quienes pretendan hacerlo. El próximo martes o miércoles será presentado el proyecto de juicio político en la Cámara Baja. El mismo no diferirá en sus argumentos fundamentales del que entregó Alberto Fernández a Germán Martínez, titular del bloque de diputados del Frente de Todos; y a Carolina Galliard, presidenta de la comisión de Juicio Político la tarde del miércoles en la Residencia Presidencial de Olivos.

La redacción final que será elevada a discusión tiene formato de proyecto de resolución, aclaran los involucrados. Para ello, tomarán lo que envió el ejecutivo y le sumarán los fundamentos de los legisladores. Aseguran desde el oficialismo que están trabajando algunos diputados para profundizar en el proyecto y poder anexarlo. Para reforzar este dato hacen un poco de historia; recuerdan que no existe un documento que haya presentado Néstor Kirchner en Diputados accionando contra el extitular de la Corte de la mayoría automática. Fue emitido por los diputados y Eduardo Moliné Oconnor finalmente renunció el 3 de julio de 2003 antes que se avanzara su destitución. Una vez presentado deben esperar la convocatoria a Sesiones Extraordinarias. Galliard confirmó que “en la semana del 20 de enero estarán convocando a la comisión una vez que tengan el llamado a sesiones extraordinarias” en declaraciones a FM La Patriada.

El Presidente habilita el tema “juicio político” y allí incluirán todo lo que les parezca oportuno y que tenga relación con lo tratado para debatir en la comisión. Pedirán a aquellos diputados que hayan presentado proyectos en el mismo sentido que se acerquen a ratificarlos. Entre otros se encuentran uno de la diputada Vanesa SiIley contra Carlos Rosenkrantz y otro de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. Pero en este último caso las declaraciones del titular de ese bloque, que integra Juntos por el Cambio, Juan Manuel López indican que no será de la partida. Se opondrán a dar quorum para que se pueda aprobar en el recinto, donde requiere 2/3 de los presentes. En cambio, en la comisión es por mayoría simple y allí, según hicieron saber desde el Frente de Todos a este medio están asegurados los 16 votos necesarios para su aprobación.

Juntos por el Cambio sostienen que el Gobierno Nacional pretende avasallar a la Justicia con fines espurios. A ello responde la diputada Galliard, quien asegura “que no hay un ensañamiento en contra de la Corte (Suprema) sino que estamos defendiendo el máximo tribunal de administración de justicia”. Asimismo, considera que “no buscamos comprobar si se cometió o no un delito, sino apartar a los jueces de la Corte denunciados por mal desempeño. Es una causal que establece la Constitución y se va a intentar probar que son faltos de probidad ética del cargo que hoy detentan”. “Vamos a construir una agenda para que la conozca toda la sociedad, que la sepan los medios y pueda ser televisada”, sumó Germán Martínez.

Sobre la situación de los cuatro supremos, señalan deben ser citarlos porque son los acusados y tienen el derecho a realizar el descargo, aunque estiman que no van a comparecer. “A los testigos se los puede ir a buscar mediante un pedido a la justicia, no así a los acusados”, sostienen desde el oficialismo. En off se sinceran también desde este sector poniendo el dedo sbre los 4 meses que estarán expuestos los involucrados y el “circo mediático” que habrá alrededor. “Necesitamos dejar en evidencia que son unos mafiosos”, confirman.

La tarea que tendrán que realizar es hacer pruebas, dejar informes, testimonios durante los 60 días hábiles si quieren lograr el objetivo. Las personas que se mueven en la oscuridad, siempre en zonas vidriosas a lo que más le temen es a la exposición pública, suelen manifestarse. Valga el “Caso Cabezas” como ejemplo extremo de ello, un empresario que mandó a asesinar a un fotógrafo por hacerlo conocido para todos los mortales. En un sinceramiento acerca del resultado final se confiesa un diputado que integrará la comisión: “nuestros principales rivales son la Corte Suprema y el sector económico. No va a ser un golpe de knockout pero es evidente que están muy nerviosos y va a servir para dejarla en evidencia”

Acarreo para pocos

El momento político también está siendo aprovechado por el oficialismo. A pesar de la frase que reza no hay que golpearle a un caído, la situación del ahora de licencia ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D`Alessandro parece cada vez más expuesta. Las 60 jornadas pedidas por el funcionario para poder aclarar su situación judicial y retornar al cargo se complican día a día. A los chats de Lago Escondido donde figuraba, se le sumaron ahora los relacionados con el tema de acarreo vehicular en la Ciudad de Buenos Aires. La recepción de dinero en efectivo que surge de las escuchas sugeriría algo que se conoce desde hace tiempo en la Reina del Plata. A este secreto a voces les faltaba este material con el cual se terminaría de comprobar. El uso de este servicio como caja del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, como señaló la portavoz Gabriela Cerruti en su conferencia de prensa el jueves último.

Y allí Balcarce 50 volvió a tirar sal sobre la herida. El viernes se conoció la denuncia penal impulsada por Alberto y sustanciada y realizada por el ministro de Justicia de la Nación Martín Soria contra D`Alessandro por vinculaciones non sanctas con el titular de Dakota S.A., Marcelo Violante. Lo mismo acontece en otra causa que involucra al mismo responsable de seguridad y justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la exnúmero dos de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani. Una causa que tiene bastante información acumulada y se refiere al armado de licitaciones a medida para a destrucción de chalecos antibalas.

Almorzando con Alberto

“Nos pidió que pongamos en valor lo realizado y que defendamos todo lo que conseguimos” y dijo “si no lo defendemos nosotros quien los va a hacer”. En modo “calentando motores” para el año de elecciones el Presidente también señaló que “la tarea es fortalecer la unidad” y que “es necesario lavar los trapos sucios adentro” a los comensales que lo acompañaban, comentó uno de los participantes a BigBang.

El viernes en la Residencia Presidencial de Chapadmalal comieron asado Alberto Fernández junto a los funcionarios nacionales Juan Manzur, Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis, Daniel Scioli, Victoria Tolosa Paz, el gobernador Axel Kicillof, diecisiete intendentes bonaerenses identificados con los diferentes sectores de la coalición de gobierno. Estuvieron Juan José Mussi, Berazategui y Andrés Watson, Florencio Varela (Alberttistas); Mario Secco, de Ensenada (Cristinismo); Lucas Ghi, Morón (Nuevo Encuentro); Julio Zamora, Tigre; (sin pertenencia) entre otros y otras.

En un repaso de la gestión cada uno de los dirigentes acercó su visión y relató lo sucedido en el 2022. Abrió el juego el dueño de casa y cedió la palabra a sus invitados. Así, los intendentes repasaron como está cada uno de sus territorios y plantearon la visión desde sus votantes: la inflación y la seguridad en el vértice de los problemas.

Se volvió a ratificar la realización de las PASO para dirimir las candidaturas de este año. Desde el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner siguen sosteniendo la expectativa de su presentación a las elecciones. Así lo hizo saber el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi a esta página web hace unos días y lo ratificó el día de ayer.

Scioli había hecho la prueba ácida de caminar por la costa marplatense el día viernes a la mañana. Tuvo muy buena repercusión y los veraneantes tenían ganas de sacarse fotos con él, señalaron desde su entorno. El cierre del ágape fue del mandatario quien “arengó a militar la unidad en la diversidad y que cada compañero o compañera que lo desee se presente internamente con el firme compromiso de cumplir con la máxima peronista, el que gana conduce, el que pierde acompaña”, confió uno de los asistentes a este portal.