"Odio" y "xenofobia": Victoria Villarruel, en guerra con los fans de la banda BTS

A esta altura del partido, a La Libertad Avanza (LLA) no le cabe ni un solo escándalo más. Las desinteligencias no serán perdonadas al espacio de ultraderecha que, con Javier Milei a la cabeza, buscará un lugar en el sillón de Rivadavia tras el ballotage del 19 de noviembre. Cuando caía la tarde del 24 de octubre de 2023 en Argentina, un carpetazo cayó sobre la figura de Victoria Villaruel, candidata a vicepresidenta por LLA. Es que allá por el 10 de febrero de 2020, la libertaria comparó el nombre de la banda más famosa de K-pop BTS, con una enfermedad sexual. Y a partir de aquella expresión, estalló el escándalo.

En realidad, fue una respuesta a Luciana Sabina (una tweetera e historiadora) militante de las ideas libertarias que apoyó a Milei desde sus inicios. En su cuenta de X (Ex Twitter), publicó: “La banda BTS tiene nombre de obra social”. Divertida y distraída, Villaruel contestó: “O de enfermedad de transmisión sexual”. El carpetazo que se hizo evidente tres años después enojó muchísimo al fandom de BTS (que se autoproclamaron “Army”) que tiene millones de seguidores por todo el mundo.

Tanto así que llovieron notificaciones a ambas (Villaruel y Sabina) con improperios, insultos, llamados a la reflexión, amenazas de cartas documento, y hubo alguno que “retiró” su voto para LLA: “Yo que iba a votar a Milei. Ya lo mandé al grupo de Telegram de armys argentinas en el que somos 5mil. Muchas ya están diciendo que van a votar a Massa”. ¡Qué escándalo!

Suena descabellado que si LLA tenía el voto joven desconozca la obsesión y el furor de los adolescentes por BTS. Cualquiera que se meta con la banda coreana se meterá también con los 49.2 millones de seguidores que tiene –solo– en Tiktok. Desde BTS Argentina publicaron: “El mensaje que transmite BTS es siempre el respeto hacia todos y hacia uno mismo".

Y sumaron: "Por ende las Fanbases Argentina, repudiamos los dichos de odio y xenófobos hacia la imagen de BTS pronunciados por la candidata Victoria Villarruel. No esperamos las disculpas correspondientes, debido a sus recientes respuestas. Dada la situación actual, pedimos a Army que por favor denuncien los tweets que contiene esos dichos repudiables. Pedimos no caer y no responder en las provocaciones que éstas incitan”.

Es que Villarruel no solo insultó al fandom de BTS sino que, muy al estilo de LLA, fue a contraatacar a los adolescentes heridos. Una adulta con poder versus grupos de adolescentes. Entre las respuestas que dio Villarruel estuvieron: “Qué canicheada, nadie alto puede escuchar KPOP”; “Ay no… el coreano rosado no me gusta nada”; “Jajaja lo que me estoy riendo con ustedes no tiene nombre. Si sabía que iban a saltar así por un coreano de pelo rosado hubiera arrancado antes” y “Pedile a un coreano de pelo verde que te tire un dardo tranquilizante, saludos”.

La cuenta de Sabina se llenó de notificaciones de los fanáticos de BTS y por eso tuvo que poner su cuenta de modo privado: “Me puse candado hasta que me dejen en paz unos adolescentes fans de un grupo coreano”. Villarruel tuvo que pedirle disculpas a la fanática de las ideas libertarias: “Luciana disculpá esta avalancha de notificaciones por charlas graciosas propias de twitter de hace mil años”.

La libertad Avanza y se “come” a Juntos por el Cambio

No es novedad: desde que Javier Milei salió a la cancha y se candidateó como presidente, Mauricio Macri apoyó un poco más un poco menos al libertario provocando un desbarajuste de fuerzas puertas adentro de Juntos por el Cambio.

En una reunión puertas adentro de la casa del ex presidente y ex ministra de Seguridad se definió el rumbo del partido de los globos amarillos: apoyarán a Milei en el ballotage del 19 de noviembre: “Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior”.

La misma Bullrich, afirmó que Juntos por el Cambio se extinguirá tras la grieta propuesta por Milei que terminó de implosionar al partido, así afirmó: “Anoche tuve encuentro con Milei, mantuvimos una charla respecto de lo que fueron sus declaraciones (la acusó de poner bombas en jardines de infantes) y nos perdonamos mutuamente porque hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos. Está en juego el futuro”.