Ofelia Fernández chicaneó a Malena Galmarini: “Peor es votar a Macri en 2015”

A días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los candidatos empiezan a delinear sus estrategias para sumar más votos. Y en esa dinámica, a veces, algunas palabras provocan enojos. Algo de eso pasó hoy con Malena Galmarini, precandidata a intendenta de Tigre y esposa de Sergio Massa, que chicaneó a Juan Grabois y afirmó que votarlo es “tirar un voto a la basura”. La primera en contestarle fue la legisladora del mismo espacio político, Ofelia Fernández.

En diálogo con Pedro Rosemblat en una trasmisión de Gelatina, Ofelia apuntó duro contra Malena: “Peor es votar a Macri en 2015 quizás, que votar a Grabois en esta primaria”. Esa frase está directamente vinculado a la estrategia política que Massa tomó en dichas elecciones, cuando apoyó al líder de Juntos por el Cambio en contra de Daniel Scioli.

Pero, Fernández continuó y criticó la frase de Galmarini: “No me gusta entrar en esta dinámica. No me parece que sea interesante. Ningún voto a Unión por la Patria es un voto tirada a la basura. No. Creo que no nos sobra nada como para pensar que podemos ir eligiendo por los demás qué opción define o los contiene en esta elección. Creo que hay que poder articular las diferencias en este espacio”.

La precandidata a intendenta había dicho en una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10: “Estamos en una interna, necesitamos que gane Unión por la Patria y necesitamos que gane el candidato que más posibilidades tiene. Por eso votar a Juan (Grabois) es tirar el voto". Y continuó: "Lo respeto a Grabois pero yo soy peronista y hay cosas de Juan que me hacen mucho ruido. Muchas de sus ideas las apoyamos, que venga y discutamos adentro cómo se resuelve”.

Por otro lado, la presidenta de AySA cargó contra la oposición e hizo énfasis en alguna de las medidas que desean tomar en caso de ganar las elecciones. “Hay un proyecto político enfrente que no cree en el Estado y piensa que los pobres son pobres porque quieren”, sentenció. A la vez, sin nombrarlos, apuntó contra Javier Milei y Larreta, quienes prometieron eliminar el Ministerio de la Mujer. “Es parte de lo que son, tiene que ver con sus principios conservadores y machistas. No entienden la mirada de género y como se trabajan esas cosas”, sostuvo.

Asimismo, tras ser consultada por cómo ve las negociaciones de Massa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) confesó cuál fue la opinión del precandidato a presidente al leer el acuerdo que había pactado Mauricio Macri en su momento. “Este tipo está loco, va a firmar cualquier cosa”, subrayó. A la vez, hizo hincapié en que la actitud que tuvo junto a su marido en el año 2015 lo cual la definió como muy “verdes”. “Fuimos muy verdes en el 2015. Algunos se quedaron con nosotros y otros se fueron al PRO. Me gustaría que algunos estén acá y otros no. Confundimos la política”, cerró de manera contundente.