Ofelia Fernández denunció a un legislador libertario: “No pienso ser su víctima y no tengo problemas en ser su enemiga”

Por estas horas, en el marco de la sesión preparatoria ya juraron 30 legisladores porteños que fueron elegidos o reelectos en las últimas elecciones. En tanto, el acto de asunción será el miércoles y a partir del 10 de diciembre comenzará el período oficial para los diputados que tendrán mandato hasta 2025.

Mientras Juntos por el Cambio pasó de contar con un bloque de 38 diputados a uno con 32, ya que sólo pudo retener 15 de las 21 bancas que puso en juego en las elecciones, el Frente de Todos subió de 17 a 19 escaños. En la lista están el defensor del pueblo, Alejandro Amor, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés.

En tanto, para la Libertad Avanza, el partido que lideró Javier Milei como diputado nacional, cuenta con cinco legisladores, entre los que asumirán el operador Ramiro Marra, Lucía Montenegro y Oscar Zago. Por último, el cuarto lugar fue para El Frente de Izquierda Unidad que tiene dos bancas ocupadas por Gabriel Solano y Alejandra Barry.

En el medio de la sesión preparatoria, la legisladora Ofelia Fernández pidió la palabra y denunció el ataque de un nuevo miembro de la legislatura y de sus militantes. “Quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio”, comenzó.

Y continuó: “Yo ayer salí de esta Legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando. Así como hoy asume un diputado que me ha dicho ‘gorda hija de puta incogible’ en más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas”.

Enseguida, y siempre sin nombrarlo, afirmó: “Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer en la sociedad esta mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política”.

En ese punto, el discurso de Fernández continuó con duras palabras: “Y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora”.

Y exigió: “Pido que pidan disculpas y, si es posible, que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados, ni de fuertes, por el contrario, es bastante de cagones. Discúlpenme la expresión”.

Por último, Ofelia dijo: “Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputadas y diputados de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite. Y quiero solicitar, justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general, y que establezca y convoque a que la Junta Ética se expida en relación a este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente”.

Fuera de la cámara, durante una entrevista radial, la legisladora había relatado sobre el ataque de militantes de la Libertad Avanza, el partido de Milei: "Me persiguió un grupo de libertarios durante una cuadra bardeándome. Es un nivel de hostilidad que no se va a tolerar acá adentro y hay un acuerdo multifuerzas sobre eso. El lugar al que decidieron entrar no es Twitter, eso no va a funcionar así".

En tanto, siguió sobre la agrupación de ultraderecha: "De alguna manera hicieron que la hostilidad del plano digital se convierta en violencia en la jeta y yo no tengo problema en contrarrestarlo políticamente. Afortunadamente no sólo cuento con el apoyo de mi bloque sino que también de parte de las autoridades de Juntos por el Cambio. Hay un acuerdo con que hay un límite".

Tras los dichos de Fernández, Leonardo Saifert, el legislador que la atacó varias veces en redes sociales dijo en la Legislatura: “En el momento en que dije eso no tenía ningún peso ni responsabilidad política. De todas maneras, estoy consciente de que mis dichos estuvieron fuera de lugar y pido disculpas a la diputada Fernández y a todos los que se hayan ofendidos por esos dichos. No sé quiénes fueron los que la agredieron pero obviamente lo repudio por completo”.