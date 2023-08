Ofelia se dio vuelta y confirmó que vota a Massa: "Lo elijo aunque no es la representación que me interesa"

Los vaivenes de la época pre electoral ponen en evidencia los chicaneos entre los y las conductoras de Unión por la Patria: Malena Galmarini contra Juan Grabois, Ofelia Fernández defendiendo a Grabois y chicaneando a Galmarini y así, la lista es infinita e interminable.

Sin embargo, se ve que Ofelia está entre la espada… y Sergio Massa. Con una filosa y contundente crítica, Ofelia Fernández definió la gestión de Alberto Fernández, dijo que fue una “decepción”, durante una entrevista con Luis Novaresio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero la Legisladora no es ninguna “caída del catre” y pudo dar sus razones: “Mi expectativa era muy alta y tal vez no la realidad. Lo que pasó en el 2019 fue muy efectivo en términos de construir un triunfo electoral—de abajo para arriba incluso— con sorpresas en el camino, con un compromiso militante inmenso y social que no se pudo transmitir en un triunfo político”.



Novaresio no pudo dejar ir la oportunidad de meter cada vez más el dedo en la llaga y preguntó si votaría a Massa por amor o por espanto. De nuevo filosa, Ofelia contesta: “Por amor es mucho y por espanto es mucho (...) Por la convicción de que no solo se trata de candidatos sino también de sus contextos y de la fuerza política desde la que llevan adelante sus procesos”.

No caben dudas, Ofelia va a votar a Massa… pero con la peor de las ondas: “No es la mejor representación del peronismo y del kirchnerismo que me interesa. Pero si termina siendo la que hay, termina siendo la que hay”.



Ofelia demostró nuevamente su plena construcción política peronista: “Nuestro movimiento tiene una historia larga y yo estoy convencida de que si hay una oportunidad en la Argentina para garantizar pisos mínimos de justicia social, redistribución de los ingresos, ampliación de derechos es por gobiernos peronistas”.