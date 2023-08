¡Operación caranchos! La fake news sobre Natalia Zaracho para dejar ilesos a Grindetti y Bullrich

Cuando se trata de operar no hay límites y así quedó demostrado una vez más con una fake news que respecta a la diputada del Frente de Todos, Natalia Zaracho. Con el trágico asalto que culminó en el fallecimiento de Morena Domínguez, la niña de 11 años, las miradas en este momento apuntan directamente a Néstor Grindetti, por ser el intendente de Lanús, y a Patricia Bullrich por ser quien le ofreció al mismo ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires en su lista. Y es justamente eso lo que quieren esquivar estando las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a tan sólo días.

Con el motivo de querer sacar del foco a Grindetti y a Bullrich, desde Infobae no tuvieron mejor idea que crear una fake news envolviendo al Frente de Todos, a Juan Grabois y a la diputada, en una misma nota. ¿Qué dijeron? Aprovechando que Zaracho tiene como antecedente haber intentado defender a un ladrón de ser golpeado por la Policía tras estar detenido, los periodistas identificaron aquel caso con los acusados del crimen de Morena Domínguez, algo que no es real.

Para peor, en la nota aseguraron que “fuentes oficiales” se lo confirmaron y detallaron que el delincuente que se encuentra detenido en este momento, es el mismo que había sido defendido por la diputada a principio de año. “M.A, como fue identificado el sospechoso, es el mismo ladrón que la legisladora que responde a Juan Grabois intentó proteger en el mes de febrero, cuando protagonizó un enfrentamiento con un grupo de agentes que intentaba detenerlo”, escribieron.

Fue por eso mismo que la legisladora realizó un breve comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en el cual manifestó estar en desacuerdo de lo que le están haciendo, algo que lo llamó directamente “operaciones para desviar responsabilidades”. A la vez, aclaró cuál fue el sucedo en donde se vio envuelta en febrero y por qué decidió respaldar a un delincuente, que en verdad lo hizo para evitar el “abuso policial”.

“Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca”, escribió Zaracho y agregó: “Es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado”.

En la misma línea, detalló: “Si hace falta aclararlo, en el hecho que intentan relacionar insólitamente con este, yo no intervine nunca en el trabajo de la policía ni en ninguna detención, solo me interpuse ante el abuso policial de pegarle entre cuatro a alguien que ya había sido detenido”.

Y sobre lo mismo, la activista social manifestó que actuó de esa manera porque aquella situación la vive cotidianamente en su lugar de origen. “Yo vivo en un barrio popular, con mis vecinos y vecinas sufrimos a diario estas situaciones, no nos van a venir a explicar lo que es la inseguridad cotidiana para nuestras familias”.

¿Cuál fue el episodio que la tuvo como protagonista en febrero? La diputada intervino en una detención a un menor de edad de 14 años, el cual fue demorado por manejar una moto con cables cortados, un tambor violentado y estar bajo los efectos de estupefacientes que luego fueron confirmados. Ante ello, Zaracho confirmó que los oficiales estaban ejerciendo violencia contra el joven a pesar de ya tenerlo arrestado.

En su momento, la legisladora habló sobre lo sucedido y planteó con qué situación se encontró en la calle, por la cual decidió entrometerse. “Vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso, el pibe estaba re drogado, era un menor de edad. Ya lo tenían apresado y viene un grandote y le da una patada en la cara, y yo me bajé y me identifiqué, le dije ‘no le hagas eso’. Pero me empujó, me tiró y caí en el piso. Me re calenté y yo quería sacar al pibe, el pibe me decía que no lo deje”.