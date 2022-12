"Operación de Página 12": los chats que exponen a funcionarios porteños, jueces y al Grupo Clarín

"Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri". Ese fue el título de la nota publicada el 17 de octubre por el diario Página 12, en la que los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser revelaron el encuentro que tuvo lugar el jueves 13 en la mansión del magnate británico Joe Lewis en la zona del Lago Escondido y del que participaron jueces, representantes del Grupo Clarín, ex agentes de la AFI y funcionarios del Gobierno porteño. El grupo de Telegram que se creó tras la publicación de la investigación periodística que expone el armado de pruebas, la invención de coartadas y hasta amenazas concretas contra José Glinski, el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a quien los implicados acusan de haber "filtrado" la información del cónclave secreto.

De acuerdo a lo consignado por el diario Tiempo Argentino, el grupo de Telegram fue creado el mismo día de la publicación de la nota por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín; quien además es sobrino de Héctor Magnetto. A continuación, el listado completo con los integrantes del mismo:

Jorge Rendo: CEO del Grupo Clarín.

CEO del Grupo Clarín. Pablo Yadarola: juez titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 2.

juez titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 2. Julián Ercolini: juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Cayssials: juez titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9.

juez titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9. Carlos Mahiques: juez de Casación y ex funcionario de María Eugenia Vidal .

juez de Casación y ex funcionario de . Marcelo D'Alessandro: ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Tomás Reinke: empresario especialista en campañas digitales.

empresario especialista en campañas digitales. Leonardo Bergroth: ex jefe de Legales de la SIDE.

Antes de publicar la nota, Kollmann y Hauser se contactaron con D'Alessandro y Mahiques para darles un derecho a réplica, pero ambos negaron haber formado parte del viaje. Lo que desconocían hasta ese momento era que los periodistas contaban con el Formulario de Declaración General de la disposición 366/2018 con toda la información del vuelo 26.917 -incluido el listado completo de los pasajeros-, que partió del aeropuerto de San Fernando el jueves 13 octubre a las nueve y media de la mañana.

Una semana después de la publicación del artículo periodístico, el abogado penalista Luciano Almonacid presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los cuatro magistrados que participaron del "encuentro secreto" por "mal desempeño de sus funciones". Atentos al avance de la investigación y a la cantidad de documentación que comenzó a circular en referencia al "cónclave judicial", los participantes comenzaron a volcar en el grupo de Telegram escandalosos y comprometedores mensajes que prueban que intentaron adulterar pruebas, armar coartadas y hasta buscar facturaciones truchas.

Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación"

Uno de los ejes que discutieron fue cómo podían inventar pruebas para "hacer figurar" que cada uno se había pagado el viaje y el alojamiento. "Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todos porque es mi responsabilidad", aclaró el sobrino de Magnetto. "Pablo, ni lo digas; somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación", le respondió el juez Yadarola.

Los chats exponen que el Grupo Clarín no sólo fue quien financió y organizó el cónclave secreto. Rendo, CEO del grupo, fue quien recibió a la comitiva en el aeropuerto de Bariloche. ¿Su preocupación? Las grabaciones de las cámaras de seguridad. "El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (Yadarola o Casey, no queda claro) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas", advirtió; ante lo cual Yadarola no tardó en responder: "Cierto, Jorge; ahí podemos estar juntos en imágenes".

Rendo se comprometió a llevar adelante un control de daños y evitar que el tema se instalara en la agenda mediática. El 20 de octubre, celebró: "No vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún 'hecho nuevo', el tema está terminado mediáticamente". Sin embargo, la preocupación por la aparición de nuevos "cabos sueltos" que pudieran comprometerlos se mantuvo.

Ercolini (juez): "Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos".

"Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos". Cayssials (juez): "Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo, que puede decir que nos la prestó. De paso, si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos ahí con él y cerramos todo".

"Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo, que puede decir que nos la prestó. De paso, si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos ahí con él y cerramos todo". Ercolini: "Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más".

En las conversaciones que se sucedieron, todos hicieron alusión a viajes anteriores e incluso mencionaron a otros invitados. Pero, a diferencia de esos encuentros, este se hizo público y el consenso al que llegó el grupo fue que el dato fue entregado por Glinski, el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). "Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo, porque es el responsable", disparó el magistrado Yadarola.

La vendetta que planificaban contra Glindiski, el jefe de la PSA al que acusan de haber "filtrado" la información del viaje

D'Alessandro (ministro de Seguridad de la Ciudad): "Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA".

"Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA". Yadarola (juez): "Estoy seguro de que nos volveremos a cruzar en cualquier momento.

"Estoy seguro de que nos volveremos a cruzar en cualquier momento. D'Alessandro: "Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro, que lo hago cagar".

"Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro, que lo hago cagar". Mahiques (juez): "Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia".

"Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia". Bergroth (ex jefe de Legales de la SIDE): "Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia".

"Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia". Mahiques: "Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (por la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición pesada y que mejor no entregue nada más".

"Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (por la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición pesada y que mejor no entregue nada más". Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín): "Tarde, ya se lo hicieron llegar".

"Tarde, ya se lo hicieron llegar". D'Alessandro: "A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta, que en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida".

Después de las abiertas amenazas del ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Yadarola -quien conoció a Glinski por su trabajo como juez en lo Penal y Económico- compartió una suerte de perfil sobre el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. "No debe estar tampoco nada tranquilo. Según dicen, este Glinski es de La Cámpora y de Cristina (Fernández de Kirchner). Habla con ella directo y más aún desde la causa de los copitos, cuando se desplazó a la PFA y entró la PSA en escena".

Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro, que lo hago cagar"

Ante la posibilidad de que la información del viaje haya sido "filtrada a los medios" por otra persona, el magistrado Mahiques sumó: "Si no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es él. Para un jefe de una fuerza es más o menos verse preso".

De los diálogos también se desprende la naturalización de la práctica de las denuncias por encargo a través de terceros u Organizaciones No Gubernamentales, práctica de la que hace uso y abuso el PRO desde hace años. "Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o un tercero", propuso el juez Mahiques. ¿Qué le respondió su colega Ercolini? "Eso después sí. Después vemos el tercero".