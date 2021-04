Operativo abril: las 4.564.000 dosis que llegarían antes de mayo y el "hito" Kicillof, que dará un salto en la vacunación

Las nuevas restricciones decretadas por Alberto Fernández para el AMBA llegaron de la mano de un anuncio extraoficial: el objetivo del presidente, que ya aprendió a no "adelantar o confirmar" envíos por parte de los laboratorios, es inocular a la mayor cantidad de personas de riesgo en los próximos quince días de menor circulación tanto en la provincia, como en la Ciudad de Buenos Aires. En parte, es por eso que los anuncios llegaron después del compromiso de distintos laboratorios que comenzaron a enviar al país las dosis. El cronograma de vacunas que se espera.

En principio, ya llegaron al país las 864 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus Covishield, elaborada en India con la fórmula de Oxford AstraZeneca. Forman parte del mecanismo de Fondo Global de acceso a las Vacunas con el Covid-19 (COVAX), al que la Argentina le compró nueve millones de vacunas. Al momento, la Argentina ya lleva recibidas 7,2 millones de vacunas y se espera que el lunes, luego de una demora en la llegada de la carga al aeropuerto en Moscú, arriban entre 500 y 800 mil dosis adicionales de la Sputnik V.

De esta manera, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ya bajó instrucciones a los distintos distritos para que se acelerara lo máximo posible con la vacunación, teniendo en cuenta que, aunque todavía no lo anunció, el Gobierno espera "algunos millones más" para la semana que viene. "Aprendimos que no podemos dar precisiones, pese al compromiso de los laboratorios porque las demoras son algo que se están dando a nivel mundial, no sólo en la Argentina", explican desde la cartera sanitaria.

En total, la Argentina todavía tiene en stock un millón de vacunas (recibió 7.248.208 dosis y fueron aplicadas 6.226.872), al que se le sumarán este cerca de millón y medio con el que, de sostenerse la decisión político-sanitaria de aplicar la primera dosis a la mayor cantidad de gente posible, se avanzaría en la inoculación de casi dos millones de argentinos. Al cerrar abril, el cálculo menos optimista del Gobierno es haber alcanzado la inoculación de casi ocho millones de personas.

¿Por qué ese es el cálculo menos optimista? Porque, en caso de avanzar con las tres negociaciones que se mantienen abiertas, el stock de vacunas podría incrementarse de forma aún más importante en los próximos días. Dos de los acuerdos estuvieron y están en manos del presidente, quien se comunicó con Xi Jiping para que al menos un millón de los dos acordados con Sinopharm lleguen antes de mayo, así como también las 900 mil dosis de Oxford AstraZeneca fabricadas en la Argentina, pero bloqueadas en Estados Unidos y que ya fueron reclamadas por las autoridades argentinas.

La visita de Juan González, asistente y consejero de Joe Biden, al país permitió el contacto. Aunque todavía permanecía aislado por Covid-19, el presidente compartió un almuerzo virtual en Olivos que duró dos horas y en el que el reclamo por las vacunas argentinas en Estados Unidos fue uno de los principales puntos de la agenda. Felipe Solá mantuvo luego una reunión presencial que culminó con el asado que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, organizó en Tigre para cerrar su paso por el país. El optimismo no es sólo por la vacuna. Después de cuatro años de trumpismo, Biden procura "mejorar" las relaciones con la región, en especial porque alarma en Washington lo que interpretan como un "avance geopolítico" de China y Rusia.

Mientras Martín Guzmán avanza con el proyecto de la producción local de la Sputnik V, la asesora presidencial Cecilia Nicolini viajó este fin de semana a Rusia para repetir el "modelo marzo". Es decir, acordar la entrega de al menos dos vuelos más que sumen un millón de vacunas. En total, en caso de avanzar todas las negociaciones, la Argentina tendrá -sumando las recién llegadas del Covax- 4.564.000 para aplicar antes de que comience mayo, elevando así la cifra de vacunados (con una dosis) a casi once millones de argentinos.

