"Operativo Conurbano": el modelo de seguridad con el que Santilli busca desembarcar en la Provincia

Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se apresta a competir por el liderazgo de Juntos por el Cambio contra el expresidente Mauricio Macri, sobre todo en lo que respecta al armado de listas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, prepara lo que es su estrategia de desembarco en el territorio bonaerense con una de las temáticas de mayor reclamo en la sociedad: la inseguridad.

A cargo de la cartera de Justicia y Seguridad desde finales de 2018, cuando el operativo fallido de custodia del micro de los jugadores de Boca de cara al partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores contra River hizo que tuviera que renunciar Martín Ocampo, Santilli es el encargado junto al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro de la política de seguridad de la Ciudad.

Digitalización, saturación con efectivos policiales y exportación de resultados son los tres pilares de la base del plan de seguridad que el vicejefe muestra con orgullo y utiliza como forma de desembarco en la provincia de Buenos Aires, Con una sintonía de forma correcta con el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, Santilli comenzó con la firma de convenios y traslados de know how en materia de prevención y combate del delito con varios municipios.

La transferencia de recursos y de tecnología a intendentes de Juntos por el Cambio pero también a los independientes forman parte de este combo que se centra en compartir las experiencias de seguridad para que sean un puente para futuros acuerdos más allá de la colaboración. “Es un modelo de gestión que hay que mostrar”, repiten una y otra vez en Uspallata en donde muestran el descenso de delitos en 2019 que llego a estar a niveles de hace 25 años.

Con un despliegue de recursos, bajo la gestión de Santilli se pasó a conectar los diferentes centros de monitoreo y respuesta que tiene la Ciudad. Todo coordinado con el 911 y el Centro Único de Monitoreo, todos los días 19.000 efectivos policiales recorren el territorio porteño en tres turnos. Cada uno de ellos es controlado por un sistema de rastreo de GPS en tiempo real ya que deben cumplir al menos tres kilómetros de recorrido a pie en un rango de cuatro cuadras.

Lo mismo sucede con los que se encuentran en los patrulleros. El sistema de rastreo en tiempo real indica la velocidad en la que el móvil circula, si es mayor a 40 kilómetros por hora empiezan las sanciones debido a que cuando se pasa ese límite se pierde la visión sobre el entorno que tienen que tener los policías cuatro patrullan.

Este sistema de control fue una de las primeras medidas que tomó Santilli cuando asumió. Por eso, justamente, suele bajar a los distritos con la bandera de la fórmula para hacer bajar los delitos. “No se trata de tener un sinfín de recursos, sino el uso eficiente de los mismos”, repite cuando es consultado por los dirigentes que lo escuchan explicar ese plan de seguridad y que mira adorados la cantidad de efectivos que tiene la Ciudad, que es la capital con mayor cantidad de policía por kilómetro de territorio.

Otros ejemplos de convenios

Pero ese sistema de exportación de modelo know how mediante la firma de convenios para mostrar la gestión de la Ciudad no es únicamente potestad de la seguridad. En los últimos meses en Ente Regulador de Servicios Públicos también comenzó a compartir con otros municipios su experiencia en los últimos tres años que fue premiada internacionalmente.

El titular del organismo, Alejando Ameijenda, ya acumula acuerdos firmados con la municipalidad de Mar del Plata, Tres de Febrero y Marcos Juarez, entre otros. La lógica es igual que con la seguridad: mostrar los cambios en el organismo y cómo impactó la modernización en el control de los servicios públicos que tienen a su cargo los municipios.

“El intercambio de experiencias nos permite conocer las mejores políticas que están implementando otras ciudades argentinas. Con Mar del Plata trabajamos en intercambios en materia de desarrollo económico y emprendedurismo e impulsamos una agenda para generar más espacio público y de calidad para las personas”, sostuvo el jefe de Gobierno la semana pasada cuando se firmó el acuerdo entre el Ente y el municipio de Mar del Plata.

Es que tal y como contó BigBang hace meses, en la estrategia de campaña electoral de Rodríguez Larreta una de las vías clave por la que buscan que transiten sus armadores es la firma de convenios entre la Ciudad y las provincias o los municipios. “Son las caminos que hay que construir para los que tienen como objetivo hacer acuerdos electorales transiten”, remarcó uno de los armadores del alcalde porteño.