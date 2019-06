Operativo seducción: los Fernández y la Casa Rosada buscan sumar a Perotti

Las elecciones en la provincia de Santa Fe y la victoria del senador nacional, y ahora gobernador electo, Omar Perotti no sólo representaron la derrota del socialismo santafesino después de doce años a cargo del ejecutivo sino también que es la primera carta clara de negociación que tendrá que disputar el recientemente ungido compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, el también senador Miguel Ángel Pichetto.

Las preferencias de la Casa Rosada por Perotti no son nuevas ya que desde 2016 fue uno de los dirigentes que intentaron sondear desde el ex Cambiemos para ver si existía la chance de sumarlo a sus filas o llegar a una especie de acuerdo electoral. El motivo era simple: con el retiro de Miguel Del Sel el oficialismo perdió un candidato que captara al “voto gringo”.

El intendente de la capital provincial y candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, le disputó el voto progresista al socialismo pero no le alcanzó para sumar adhesiones en el interior de la provincia, en donde el electorado suele inclinarse a una opción más peronista y de derecha. “A eso sumale que lo tuvimos que obligar a romper con el socialismo en 2017, cuando ya teníamos dos años de Macri presidente. Insólito”, afirmó uno de los operadores del PRO en esa provincia.

"He trabajado toda mi vida para el peronismo y hemos trabajado para unir Santa Fe. Ojalá hagamos lo mismo a nivel nacional, aspiramos a un proyecto nacional y espero que hasta último momento se trabaje para una unidad amplia del peronismo", dijo hoy el gobernador electo a Radio 2 de Rosario.

Pichetto, de buenos vínculos con Perotti por su convivencia en el Senado, ya sabe que esa es una de las primeras tareas a las que se tendrá que abocar ya que es consciente de que la intención del gobernador electo era ganar las elecciones para después evaluar su próximo movimiento.

Dentro de los puntos en común entre Macri y Perotti hay uno que, sigilosamente, se fue haciendo troncal: ambos tienen una mala relación con el ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El ahora gobernador suele quejarse de las críticas que recibe, de forma constante, mediante uno de los dos medios gráficos más importantes de Rafaela, ciudad de la cual fue intendente, muy vinculado al cortesano.

Elisa “Lilita” Carrió ya coincidió en materia discursiva durante la campaña cuando afirmó que al candidato del socialismo, Antonio Bonfatti, “lo iban a votar los narcos”, algo que Perotti también afirmó en sus spots al decir “a mí no me van a votar los narcotráficantes”. ¿Habrá también coincidencia contra Lorenzetti?

El enigma Perotti

“Primero quiere ganar, no ve más allá por ahora”, así definió uno de los hombres más cercanos a Perotti la postura del gobernador electo con respecto a su decisión de cara a octubre. De excelente relación con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al punto que ambos tienen entre sus principales asesores a Guillermo Seita; sabe que el panorama cambió desde la designación de Pichetto.

No en vano en su discurso de victoria evitó nombrar al candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, ni a Sergio Massa. Esa parte la dejó en manos de su vicegobernadora, Alejandra Rodenas, quien en declaraciones hoy por la mañana a FM La Patriada dijo que no había chances de confluir con el oficialismo de cara a octubre. "No se va a traicionar la voluntad de los electores", afirmó. Sin embargo hay un dato no menor, no se trató de una elección nacional, sino que se votó contra la gestión del socialismo.

Respecto a la vinculación entre Perotti y el precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, la vicegobernadora electa afirmó que “siempre hay buenas relaciones con compañeros de espacios legislativos, pero no esto no implica nada”, descartando las versiones sobre una posible alianza de cara a octubre. “Omar ha sido muy crítico de las políticas nacionales y yo también”, sostuvo, y reafirmó que apoyarán “al proceso de unidad que está en marcha, aunque todavía se están definiendo las candidaturas”.

“Ayer por la noche ambos se juntaron para ver qué decía cada uno. Fue solamente eso, todavía no hay definiciones”, explicaron en el entorno del senador. Es que al igual que existe un fuerte votante anti Macri en la provincia también está el anti K. Sin ir más lejos el principal referente de La Cámpora, el diputado nacional Marcos Clerici, no apareció en casi ninguna foto cuando estuvo en todos los actos de campaña desde hace un mes. Lo mismo pasó con el diputado nacional Agustín Rossi, cara visible del kirchnerismo histórico y que supo cosechar varias derrotas en esa provincia con el correr de los años.

Justamente por eso Perotti desligó en Rodenas, más cercana al kirchnerismo puro, las declaraciones para rechazar cualquier tipo de acuerdo con la Casa Rosada. Alberto Fernández sabe esto y ahora centrará sus esfuerzos en contener a Perotti mientras desde la Casa Rosada buscarán sumarlo.