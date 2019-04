Ordenan detener a Alberto Samid: no se presentó a las audiencias de un juicio en su contra

El 18 de marzo, Alberto Samid comenzó a ser juzgado por supuesta asociación ilícita, a raíz de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos. En la acusación inicial había otros delitos, pero todos prescribieron por el paso del tiempo, ante la demora en iniciarse el debate.

En este contexto, el tribunal oral que juzga a Samid por supuesta asociación ilícita y evasión –a cargo de los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michillini- ordenó su detención luego de que se ausentara a la audiencia fijada para el domingo último y la de hoy.

En una audiencia previa, el fiscal del juicio, Gabriel Perez Barberá, había pedido una condena de seis años y medio de prisión. La presencia del "Rey de la Carne" durante el debate de este miércoles era obligatoria, ya que se iba a realizar la lectura del veredicto del caso.

Fue tal la sorpresa por la ausencia de Samid, que hasta su abogado se mostró sorprendido y asegura no saber dónde se encuentra su cliente. "Tengo la expectativa de que se comunique con nosotros, es un hombre que está enfermo, ha estado internado, tiene problemas de presión", señaló, Vicente Dattoli, letrado del empresario, en diálogo con TN.

En esa línea, el abogado sostuvo que no sabe nada de su cliente desde el viernes. Mientras tanto, el fiscal Perez Barberá sostuvo que "técnicamente no está prófugo" debido a que aún "no está declarada su rebeldía". De todos modos, insistió que "en un caso como este, lo normal es que de haber sentencia no se ejecute con prisión hasta que la condena esté firme" y advirtió que la detención fue ordenada para que el empresario declare, solamente.

Además del empresario, son juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos: entre ellos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Teresa Fornasier, Claudio Pileoo, Roberto Cañete y Francisco Burgos.