Otra denuncia contra Milei por vender cargos en sus listas electorales: “Me exigieron 30 mil dólares”

En los últimos tiempos, Javier Milei se convirtió en el político más denunciado de los últimos tiempos. Primero fue la referente de la agrupación juvenil la Generación Libertaria, Mila Zurbriggen; el vicepresidente de la misma organización, Agustín Pérez; el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg; y ahora se sumó otra. Se trata de María Laura Montenegro, una candidata a concejal de Villa Gesell, ahora por Movimiento de Integración Federal (MIF), pero que había integrado la Libertad Avanza desde hace dos años.

Hasta ahora, la mayoría de las denuncias contra Milei, su asesor Carlos Kikuchi y su hermana Karina Milei es que piden a los candidatos que les paguen entre 30 mil y 50 mil dólares para poder sumarse a sus listas. Según lo que contó Montenegro en Perfil, fue el propio libertario quien le exigió el monto en moneda extranjera: "Veníamos de una reunión con Milei y el Partido Demócrata. En Ruta 2 nos cruzamos con Alejandro Carrancio (concejal de Cambiemos y ahora candidato de La Libertad Avanza). Estaba Julio Kuchinsky (candidato a intendente por MIF) hablando del armado y yo me fui al baño”

Y continuó: “Nosotros veníamos costeando todo de nuestro bolsillo, como el local partidario, la publicidad y demás. Ahí me lo cruzo y Carrancio enojado me dice que para tener un lugar en el espacio teníamos que darle 30 mil dólares. Yo me quedé helada. Nadie me había dicho que se vendían los puestos. Nos dejó en claro que teníamos que pagar. Antes de irme le dije que no iba a pagar ese dinero, porque ni siquiera lo tenía. Estábamos haciendo todo y encima nos pidieron plata para comprar un puesto”.

En ese sentido, la concejal también dijo: “Lo hablamos con Montenegro y Villarruel y ninguno negó los hechos. Luego, hablando con gente de otros distritos a todos les pasaba lo mismo. Le mandé mensajes a Victoria para que estén al tanto de que habían cerrado con el massismo. Y ella no se hacía cargo de nada". Como respuesta a la denuncia de Montenegro, desde el entorno de Milei le dijeron a Perfil: "Esa Montenegro nadie la conoce. No es que quedó afuera de una lista; no la conoce nadie directamente".

Lo llamativo es que el 3 de julio, Montenegro denunció en la Justicia que había sido amenazada. “Callate o te mando a callar”, le dijo un hombre llamado Hernán Luna, según el testimonio de la candidata. La presentación fue realizada en la comisaría de la Policía Comunal Primera Villa Gesell. Luna, que es candidato a intendente de Juntos por el Cambio negó haber hablado con esa mujer.

Hace pocos días, Blumberg denunció que los armadores libertarios Sebastián Pareja y Karina Milei, la hermana del economista. El falso ingenerio declaroó: “Hicieron un negocio y llegaron a pedir hasta 50 mil dólares por una candidatura a concejal. En el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos. Aparentemente, el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja, y la hermana. Hay gente que pagó hasta US$50.000. Hay que gente que pagó y hasta la usaron”.

Como respuesta, Milei se excusó de una extraña manera: “Blumberg está enojado porque pretendía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro". Y agregó: “Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos". De esa forma confirmó que los pedidos de dinero a los candidatos son reales.