Otro cambio en el Ministerio de Economía: Hang renunció a Comercio Interior y será reemplazado por Martín Pollera

La renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía desató una ola de cambios durante los últimas cinco días. Después de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, designara a Silvina Batakis como titular del palacio de Hacienda, llegaron más cambios. Hace unas horas renuncio el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, que había sido nombrado por Guzmán en mayo y estuvo solo 44 días en su cargo.

En ese sentido, Hang había ocupado el lugar de Roberto Feletti y su principal función era la del control de precios para evitar la suba de la inflación. Los resultados están a la vista para todos. Ahora, ese lugar, será ocupado por Martín Pollera, quien dejó su cargo como subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior.

Tanto Feletti como Hang había tenido a su cargo el programa Precios Cuidados, que se aplicó a las grandes cadenas de supermercados pero que nunca pudo aplicarse en los comercios de barrios. Este jueves, Precios Cuidados tendrá un vencimiento y la nueva ministra definirá si es renovado.

Por el momento, desde el Ministerio de Economía informaron que se llevaron adelantes reuniones entre los nuevos técnicos que llegaron con Batakis para analizar que productos formarían parte de Precios Cuidados. Todavía no se definieron cómo conformarán la canasta pero advirtieron que muchos podrían ser dados de bajas.

Junto a Pollera, Batakis también sumó como secretario de Hacienda a Martín Di Bella, un economista que fue director ejecutivo de la Agencia de Recaudación (ARBA) durante la gobernación de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Di Bella ingresa a Hacienda en reemplazo de Raúl Rigo, quien renunció después de saber que Guzmán no seguiría su función.

En ese contexto, Batakis comenzará a llevar adelante sus primeras decisiones. Hace pocas horas, la flamante ministra brindó definiciones sobre los temas más importantes de la actualidad y dijo sobre la inflación: “Hoy tenemos una inflación que se triplicó en el mundo. Queremos empezar a corregir toda esa problemática. Argentina fue el país que más creció el año pasado y creó puestos de trabajo. Por eso se demandan divisas. La inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos. Es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos. No le permite planificar a las empresas, ni al Estado ni a las personas”.



Y siguió: “Lamentablemente se triplicó la inflación en el mundo y no estamos exentos de eso. Los acuerdos con los empresarios son importantes pero es importante que ellos puedan planificar su cadena productiva. No sólo es un acuerdo de precios. Voy a empezar a hablar mañana con los empresarios. No es el único instrumento el de los acuerdos de precios. La inflación en la Argentina tiene muchas causas. Vamos a hacer un abordaje integral. Necesitamos usar la tasa de interés y también nuevos instrumentos financieros para ofrecer inversiones atractivas. Ayudar a la oferta es una ayuda contra la inflación”.

En otro sentido, Batakis dio definiciones sobre el déficit fiscal, los salarios y el dólar. En cuanto, a esto último, afirmó: “El blue es un mercado pequeño y muy marginal pero está en la conciencia colectiva de todos nosotros. Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial que está en un sendero de equilibrio. Yo me siento cómoda con este tipo de cambio”.

En cuanto al déficit fiscal dio otra definición: “Necesitamos un programa económico que nos ponga en un sendero de equilibrio fiscal. El Estado no tiene por qué acumular superávit, pero en situaciones como fue la pandemia o en una situación de guerra uno tiene que poder utilizar el déficit como política contra cíclica. Cuando se retiró el mercado el Estado tuvo que estar presente como por ejemplo con los ATP pero no se puede vivir en déficit permanente. Vamos a hacer el camino de llegar al equilibrio pero con la gente adentro”.

En tanto, finalizó sobre los salarios: “El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Creemos en el salario y en la paritaria. El salario no es inflacionario. Necesitamos que la clase trabajadora recupere los salarios. Necesitamos una redistribución más equitativa y más justa”.