Otro diputado tiene coronavirus: estuvo presente en la última sesión y se encienden alertas en el Congreso

Un diputado nacional que estuvo en la última sesión de forma presencial confirmó hoy que dio positivo de coronavirus (Covid-19) por lo que las autoridades de la Cámara Baja pusieron en marcha el protocolo establecido, buscan rastrear a todos los contactos que pudo tener el legislador y ya adelantaron que tendrán que someter a un hisopado a todos los que estuvieron en la sesión.

El diputado en cuestión es Julio Sahad, de la provincia de La Rioja, de Juntos por el Cambio. “Es difícil saber dónde me contagié. No tengo idea dónde pudo haber sido. En Buenos Aires voy a un departamento solo, en la Cámara estoy solo en mi despacho. No tengo contacto estrecho con personas salvo con mi asistente”, respondió hoy al ser consultado por Radio Provincia sobre si sabía cómo se había contagiado y de quién.

Sahad le tuvo que comunicar la noticia al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ayer a la medianoche. Desde que regresó a La Rioja se encuentra aislado. Con él ya son tres los diputados nacionales que dieron positivo de coronavirus luego de los miembros de la bancada del Frente de Todos Walter Correa y Federico Fagioli. Pero a diferencia de ellos, Sahad sí estuvo presente en una sesión.

Por ese motivo las autoridades de la Cámara Baja, según explicaron, empezaron a revisar todo el material de seguridad para que no se le escape nadie que haya tenido contacto directo con el diputado nacional en cuestión.

“Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter para dar a conocer la noticia.

Hoy tenía que llevarse adelante una reunión entre las autoridades de los diferentes bloques para establecer la agenda parlamentaria de las próximas semanas. Por ahora, según pudo saber este medio, se mantendría y sería 100 por ciento de forma virtual, aunque todavía resta la confirmación.