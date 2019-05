Otro revés para Stornelli: la Cámara confirma que sigue en rebeldía

Malas noticias llegan hoy desde Mar del Plata para el fiscal federal desobediente Carlos Stornelli. La Cámara Federal de esa ciudad volvió a respaldar al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien había decretado “la rebeldía” del fiscal, luego de haber faltado a cuatro convocatorias consecutivas para declarar como imputado en el expediente por el que se investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada a la extorsión, el espionaje ilegal y el direccionamiento de causas judiciales.

El 26 de marzo último, el juez Ramos Padilla declaró la rebeldía en la causa de Stornelli, pero no ordenó su detención debido a los fueros que lo protegen por su condición de fiscal federal. Pero esos fueros no le impiden presentarse a declarar en una causa como cualquier otra funcionario. Esa decisión fue apelada por la defensa de Stornelli ante la Cámara marplatense, que hoy le dio un sonoro rechazo, al confirmar lo resuelto por el magistrado de primera instancia.

Es otra pésima noticia para Stornelli, quien se encuentra cada vez más solo y aislado. El mismo tribunal había ratificado días atrás, el 13 de mayo, que la causa quedara en el juzgado de Ramos Padilla, en contra de los planteos de la fiscalía y de la defensa de Stornelli que debía ser remitida a los juzgados federales porteños, donde esperaban obtener un trato más amigable, al menos. También la Cámara había rechazado la recusación del juez planteado por Stornelli.

“En un sistema democrático, con funcionamiento republicano de las instituciones, no deben admitirse privilegios personales que permitan al beneficiario de una inmunidad de arresto, abstraerse del cumplimiento de determinadas cargas procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de comparecer ante la Justicia (habiendo sido convocado en ésta ocasión, por el juez de la causa a prestar declaración indagatoria)”, dijeron los camaristas Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel. “Creemos sinceramente que no es posible admitir que, invocando su condición de funcionario público, un ciudadano exija o espere un trato preferencial en ese sentido”, agregaron los camaristas.

Los dos camaristas le dijeron además al juez que de continuar el fiscal Stornelli sin presentarse a indagatoria, debe poner en marcha lo establecido por la llamada ley de fueros, sancionada en el año 2000, justamente para que los funcionarios, jueces o legisladores no pudieran esconderse cuando eran requeridos por la Justicia.

“El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo”, dice el artículo 1° de la Ley 25.320.

Por esos los camaristas sostuvieron que “conforme así lo dispone en forma expresa el Art. 1 de la Ley, una vez que el Magistrado actuante constata la incomparecencia del fiscal aforado a estar en juicio, deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político a la autoridad competente, ya que, de así acaecer y si correspondiese, una vez despojado el Sr Fiscal de sus fueros, es el propio Juez quien posee las herramientas procesales para constreñir su comparendo a estar a derecho”.

El juez ya había puesto en conocimiento del procurador Eduardo Casal, la situación de rebeldía de Stornelli. En la Procuración se inició un sumario, pero aún el fiscal no fue suspendido en sus funciones y tampoco se informó si será sometido a un juicio político. En la Procuración dicen que debería haber novedades en breve.