Pablo Ferreyra, a favor de las salidas transitorias de los asesinos de su hermano Mariano: "No todos los familiares pedimos que se pudran en la cárcel"

El 20 de octubre se cumplen 10 años del asesinato del Mariano Ferreyra, a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. El autor material del crimen fue Cristian Daniel Favale, detenido al igual que otros integrantes de la patota. El autor intelectual fue José Pedraza, quien mandó desalojar con violencia las vías del Ferrocarril Roca que habían tomado trabajadores tercerizados a la altura de Barracas. Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y dirigente político kirchnerista. Ayer, Pablo contó en Instagram que el año pasado, el juez Axel López le preguntó si estaba a favor de las salidas transitorias de Favale, y que él dio su asentimiento, en la certeza de que ayuda a su "resocialización". En diálogo con BigBang, Pablo explica que recibió varias consultas al respecto este año y que siempre se mostró de acuerdo, y evoca la figura militante de su hermano, que "interpela a todo el mundo, más allá de las interpretaciones políticas".

-¿Cómo es que llegaron a consultarte respecto de la salida de Favale?

-En realidad no sólo tomé conocimiento en el caso de la salida transitoria de Favale sino de las de casi todos, porque la mayoría está en la mitad de la condena. En dos casos fui a declarar de manera presencial, porque hay una ley que obliga a la Justicia a darte conocimiento de la situación de los presos y vos como víctima podés ser citado a declarar. Yo fui por Favale, y también fui por Pablo Díaz, y ya durante la cuarentena hubo una lluvia de pedidos que me llegan, en algunos casos por mail, en otros hablé por teléfono con los jueces...Son todos en una misma línea: la salida transitoria para los detenidos...

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-¿Quién te consulta? El juez, el fiscal?

-La procuración, el fiscal... Te preguntan si pueden acceder a ese beneficio. La mayoría tienen estudios dentro de la cárcel que les adelantan 20 meses la salida de la cárcel, y por ende la posibilidad de acceder a salidas transitorias. La mayoría están en fechas pasadas, ya tendrían que habérselas dado hace un tiempo. El procedimiento es una salida por mes, se los traslada y van con tobilleras. Y también digo, en el caso de Favale me preguntan si hubo alguna acción rencorosa de parte de él, si se siente en peligro alguien de tu familia por su salida... Y te consultan también porque la mayoría viajan a ver a sus familias en tren o en otro transporte público. No todos, pero Favale es del sur, mi familia es del sur... Te explican cómo es el dispositivo de seguridad electrónica que llevan en sus tobillos, te manifiestan todo eso y después vos expresás tu opinión. Yo lo que hice en este caso fue ajustarme a la perspectiva que tengo siempre, que es respetar un beneficio, un derecho que tienen. Más allá de cuestiones personales o de cómo uno se pueda sentir, es lo que corresponde. Corresponde que puedan tener una salida transitoria, que puedan ver a sus familias. Corresponde que puedan acceder a la educación pública y a los cursos que se les ofrecen, que adelantan las salidas transitorias. Y después de determinada cantidad de años ya pueden pedir ir todos los fines de semana a ver a sus familias o tener un régimen más laxo. En ese caso me pareció que de acuerdo con mi línea de pensamiento, era lo que correspondía. Si hubiera sido el caso de los acusados de más alta jerarquía, los autores intelectuales del crimen, tal vez lo hubiera pensado un poco más. Está el caso de la prisión domiciliaria, que es un beneficio al que deberían acceder muchas personas mayores y lo tuvo gente como José Pedraza, que es muy poderosa. Por él nunca me preguntaron. Tampoco me preguntaron por los otros integrantes de la cúpula de la Unión Ferroviaria, como Fernández o Díaz. Creo que no me hubiera negado, pero me parece que tiene un matiz distinto que en el caso de un autor material como Favale. Siempre pienso que el autor intelectual tiene un peso mayor, más allá de que la condena social caiga mayormente sobre Favale.

-¿Qué información te dieron en la Justicia sobre Favale?

-Me dijeron en la fiscalía que Favale se muestra muy arrepentido de lo que hizo. Me ofrecieron la posibilidad de escuchar a Favale, pero yo les dije que no quería, porque temía que él me dijera que no había sido responsable y ya hay una sentencia y la Justicia ya se expidió. Sí me parece que por un sistema penal mejor, que haya más reinserción social y mejores condiciones, está bueno pensar que una persona se puede equivocar, que vos podés perdonar a esa persona, y que esa reunión puede ser fructífera. Lo que pasa es que nadie me garantiza que yo me siente ante Favale y que él me diga "Yo no fui" o algo así. En todo caso, lo que me interesaba más es que relativicemos un poco y juguemos un poco con la idea de que el sistema penal tal como está es una porquería y no sirve para nada.

-Te interesaba más desde la perspectiva jurídica y filosófica personal, digamos...

-Sí, claro, porque además uno ya sabe que el sistema penal es un fracaso. Porque le pregunté además al Ministerio Público Fiscal cuántas reuniones hubo entre un victimario y familiares de la víctima. Y nunca hubo una reunión. En algún caso hubo alguna reunión con víctimas de un robo, y ahí la reunión se hacía para ver dónde estaba la guita... (risas) Pero bueno, con respecto a las salidas transitorias me pareció oportuno hacer un balance y alguna reflexión sobre algunas cosas. Porque además el otro día estaba mirando televisión y había una víctima con la consigna de la puerta giratoria, esa cosa de que ya se cumplió la mitad de su condena y entonces lo van a "liberar", una cantidad de cosas que, bueno, entiendo el dolor de quienes atraviesan un hecho así, pero hay personas que lo vemos de otra manera, que pensamos que una persona se puede reinsertar en la sociedad, que hay que intentar la resocialización. Y lo veo a Favale como el eslabón más débil de la cadena, porque a él lo contrataron para amenazar a ese grupo de tercerizados que estaban cortando las vías. Entonces ahí en ese punto creo que, entendiendo eso, no todos los familiares estamos pidiendo pena de muerte o "que se pudran en la cárcel", o esas conversaciones nefastas que uno escucha a veces.

-¿Tu opinión es vinculante? ¿Si vos decias que no, los detenidos no salían?

-No es vinculante, pero es influyente, porque podría hasta haber convocado a una audiencia para manifestar que no quería que salgan, porque ponían en riesgo a mi familia, o porque creo que es injusto.,, Yo, la verdad es que como pienso esto no tengo nada en contra de que salgan.

-Hay un caso famoso que es el de Mark Chapman, el asesino de John Lennon, que todos los años Yoko Ono se opone a que salga...

-Así es. Por un lado está la cuestión de Chapman y sus manifestaciones, que hace poco dijo que mató a Lennon porque quería ser famoso. Y por el otro tenés a Yoko, que es la viuda de un artista que proclamaba siempre la reconciliación y la paz y sin embargo es muy intransigente.

-Los números redondos tienen una relevancia social un poco mayor a ojos de la gente: este año, en unos días se cumplen 10 años del asesinato de Mariano y seguramente habrá más notas, homenajes y fotos de él en las redes que cuando se cumplieron nueve años, o que cuando se cumplan 11... Esto no es del todo racional, pero ocurre. Quisiera preguntarte cómo te trata el número redondo en relación nada menos que con el asesinato de tu hermano.

- La verdad es que me englobo en lo que le pasa a la mayoría de la gente. El número redondo genera una especie de visión retrospectiva, homenajeante. Me parece que es un número fuerte, no sólo por la muerte de Mariano, sino porque además está ligada al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y además está desde la liturgia peronista el 17 de octubre, y este año el aniversario de la muerte de Kirchner, que desde mi visión sentimental está absolutamente ligado a la muerte de Mariano, no sólo desde mi visión sentimental sino también desde mi visión política. Yo en estos días estuve pensando si no hay algunas cosas más de las que podemos echar luz y aprender relacionadas con el caso de Mariano. Siempre me pareció que algunas de las cuestiones que llevaron al asesinato de Mariano, como el sistema tercerizador, el sindicalismo empresario,las cuestiones que tienen que ver con la policía y alguna más ya están muy transitadas y de alguna manera estos sistemas siguen oprimiendo de la misma manera. Y el accionar de la policía, por lo menos dudoso, lo vimos recientemente en el caso del caso de Facundo Astudillo Castro. Estos diez años van a coincidir con la elevación a juicio oral de la causa de sobornos, que implica a José Pedraza, al tesorero de la Unión Ferroviaria, a la Side, a un juez y a una cámara que están acusados de favorecer la situación de Pedraza antes que se dictaran su captura y su prisión preventiva en el año 2011. Va a haber nuevas revelaciones de lo que fue la causa y tienen que ver con el Poder Judicial mostrando la podredumbre que tiene adentro.

-¿Extrañás a tu hermano?

-Sí,absolutamente. Hace unos días, recopilando cosas, escuchaba el alegato del CELS en el juicio oral y me generaba una emoción muy grande. Creo que 10 años son mucho tiempo y me gusta este aniversario, porque me parece bien que se vuelva a conmemorar y a hablar de Mariano, porque además hay una generación más joven que no sabe quién es y qué pasó. Me gustaría que esa imagen iconográfica que es hoy la cara de Mariano sirva para volver a charlar, discutir, abrazarnos. Y por el otro lado, también desde esta ligazón con la muerte de Néstor Kirchner, me parece que se puede abrazar la figura militante de Mariano sin tener que andar tironeando de un cadáver entre la izquierda y el kirchnerismo. Me parece que la imagen de Mariano es universal e interpela a todo el mundo más allá de las interpretaciones políticas. Y me gusta este momento también para sentirme acompañado. Después sí, hay un recuerdo imborrable de la persona, más allá del ícono, cada vez más lejano, más difícil de sostener. Hay poco material fílmico, pocas fotos, y está el recuerdo que yo quiere transmitirle a mis hijos. Está el relato oral, alguna imagen... Se siente el peso de estos diez años,