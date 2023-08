Pablo Moyano cuestionó a Milei, apuntó contra CFK y reclamó una suma salarial mayor a $50 mil

Tras el batacazo electoral en las PASO del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, respaldó al ministro de Economía, Sergio Massa, de cara a la primera vuelta electoral. El referente pidió salir de la "inacción" tras la derrota y reiteró la necesidad de que se oficialice la suma salarial fija para los gremios que más atrasados quedaron en la pelea contra la inflación.

"Veo que hay todavía una inacción, no sé qué están esperando las máximas autoridades del PJ nacional y bonaerense y los distintos sectores de Unión por la Patria (UP), para ir urgente a convocar a ir buscar a aquellos que no nos han votado, que vengan a ir a votar", reclamó Moyano en declaraciones a Radio 10.

"Estoy sorprendido y preocupado por lo que está pasando en los últimos días, como un personaje que parecía pintoresco dos años atrás, que se fue construyendo a través de los medios, hoy pueda conducir los destinos de nuestro país. Es muy complicado", aseguró respecto al libertario.

"Vemos que hay una inacción de nuestro espacio para salir a buscar a quienes no nos han votado o no han ido a votar. Creo que el tiempo pasa y vemos cómo siguen instalando estas propuestas alocadas de estos dos representantes de la derecha, donde fundamentalmente hablan de eliminar los derechos de los trabajadores y no hay una reacción de nuestro espacio", insistió el gremialista.

"Tiene que haber ya una movilización de los barrios, de las fábricas, del sector político, sindical, de los movimientos sociales, porque lamentablemente vamos a llegar al 10 de octubre con una derecha instalada y cada vez más fuerte, no sólo por los medios de comunicación, sino por la estructura que está demostrando que tiene esta gente", añadió.

Al su vez, Moyano apuntó contra algunos sectores del peronismo, a partir de la comparación de los resultados nacionales con los locales. "Nos llamaron la atención los resultados en algunos distritos y provincias, donde los candidatos locales sacaban más votos que el candidato a presidente", denunció. "No digo que transaron con otro espacio, pero no se militó como se tendría que haber militado", sumó al respecto.

"Yo estoy haciendo plenarios, se que SMATA en las fábricas también, y muchos miembros. No veo esa misma decisión de la parte política. Ojalá que me equivoque, pero ni afiches hay", indicó el gremialista. "Por eso me llama la atención ese silencio que hay de muchos funcionarios que hoy tendrían que estar al frente de las campañas, porque faltan dos meses", recordó.

El camionero también aprovechó para alertar sobre el peligro que significa Milei para el conjunto del peronismo. "No es que solamente le va a quitar derechos a los laburantes. Él mismo dijo que se terminó la Coparticipación y que cada provincia se arregle con los ingresos que genere", advirtió. "Si no nos ponemos las pilas, si no reaccionan, también se van a llevar puestos gobernadores e intendentes. Vuelvo a reiterar: que nuestros espacio salga a militar. No puedo entender la inacción de nuestro espacio. La vicepresidenta (Cristina Fernández) no habla; el presidente (Alberto Fernández) no habla; los gobernadores, en su gran mayoría, no hablan. La verdad, me llama la atención a mí como militante y como peronista", reconoció.

No obstante, también afirmó que "a pesar de la inacción" gubernamental, los anuncios podrían cambiar el panorama. "Yo hace más de un año que vengo pidiendo una suma fija para los sectores más bajos, que no alcanzan a empatar la inflación. Es hora ya de empezar a darle a ese sector un poder adquisitivo más importante, como la universalización de las asignaciones familiares", opinó el sindicalista. "Ojalá que (Massa) luego de su regreso de este viaje, haga estos anuncios porque es imperioso que estos sectores tengan un mango más para los alimentos, para poder comer", agregó.

"Creo que de acá a fin de año tienen que otorgar 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil durante tres o cuatro meses. La CTA está pidiendo 75 mil, creo que por ahí tendría que ir esa suma. Pero que se cumpla, porque sino va a ser como los precios cuidados, que después no te lo cumplen", reclamó Moyano, quien reiteró que este aumento debería "para aquellas actividades que están muy bajas y hoy no llegan, no a superar, ni a empatar la inflación".

"Sabemos que los acuerdos con los supermercados han quedado demostrados que no pasa nada. Cuando nosotros quisimos ir a controlar los precios se armó un escándalo. Los tipos filman para la foto y después no lo llevan a la práctica. Encanutan la mercadería, y a los 10 días te la vuelven a levantar. Creo que tendría que haber medidas más fuertes contra los grandes supermercados, para que cumplan, sino es para la foto", pidió Moyano.

Más allá del perfil crítico contra el candidato oficialista, en ningún momento el camionero sacó los pies del plato respecto a la campaña y hasta defendió a Massa, en el marco de que "está siendo atacado" por "un un plan de desgaste de los grandes medios de comunicación". "Está haciendo todo lo posible, primero para bajar la inflación. He hablado hace pocos días y lo veo con todas las pilas, tratando de sacarse la porquería que hoy representa el Fondo Monetario Internacional (FMI) para empezar a no estar condicionado para tomar medidas", señaló. "Si cada medida que tiene que tomar a favor de los laburantes tiene que verla con el Fondo, va a estar complicado. Por eso creemos que una vez que pueda alcanzar este acuerdo, puedan empezar a tomar de forma libre estas medidas que son urgentes. No podemos esperar más a que se anuncien", insisitió.