El matemático Adrián Paenza propuso un divertido método para cautivar votos para Alberto Fernández. Durante un encuentro con científicos que respaldaron la fórmula del Frente de Todos en la facultad de Ciencias Exactas, donde le entregaron un documento firmado por más de 8.000 investigadores, lanzó un cálculo que permitiría cautivar el voto de una séptima parte del planeta.

El doctor en Ciencias Matemáticas propuso la curiosa fórmula de campaña que se debería utilizar para cautivar el voto. Paenza trazó un paralelismo, sin mencionarlo, con el “telar de la abundancia”, que utiliza el Esquema de Ponzi, una construcción piramidal donde una persona debe conseguir que otras dos se sumen aportando dinero, que a su vez deben sumar a otras dos, y así hasta el infinito, y que generó una gran polémica en las últimas semanas.

Paenza fue claro con su cálculo a modo de broma: “Yo escucho que hay algunas personas que dudan que esta fórmula pueda ganar. Quiero hablar de una cuenta breve”, les propuso a los científicos e investigadores que miraban sorprendidos. “Esto les va a resultar familiar a todos: si cada uno de nosotros pudiera convencer o explicarle a dos personas por qué hay que votar a Alberto y a Cristina… Primero sería yo: si convenzo a dos en un día ya seríamos tres. Yo ya hice mi parte. Ahora, si esos dos que llegan convencen a dos, vamos a ser siete”.

La cuenta no terminó ahí. El cálculo del reconocido divulgador científico continuaba así: “En cinco días seríamos 31, y en 10, somos 1.023”. “Esto crece rápido. ¿Queda tiempo todavía, no?”, bromeó. “En 15 días llegamos a 32 mil y pico, en 20 ya superamos el millón, en 25 tenemos 33 millones. Ya ni siquiera votan, no tenemos de qué convencerlos. Si llegamos a los 30 días, somos mil millones de personas y hemos convencido a una séptima parte del mundo. En 33 llegamos a superar la población de la Tierra, y en 35 alcanzamos a 34.359 millones, listo para todas las futuras generaciones”.

En el auditorio de Exactas las risas no se hicieron esperar. Cuando tomó la palabra, Fernández aseguró que el cálculo de Paenza era “muy interesante”, y remarcó: “No pretendo que me voten los chinos, con que me voten los argentinos me alcanza”.

CONICET Y POLÉMICA CON UNA INVESTIGADORA

Durante su discurso ante los científicos que respaldaron la fórmula Fernández-Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos le respondió a la científica que días atrás escribió en Twitter que si ganaba el kirchnerismo iba a ser despedida. “Sé que si ganan los Fernández, de alguna manera me van a echar de CONICET. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado”, escribió la biotecnóloga Sandra Pitta, que la semana pasada firmó la solicitada de respaldo a Mauricio Macri y la fórmula de Juntos por el Cambio.

Su mensaje provocó fuertes críticas de la comunidad científica que respalda la candidatura de Fernández y que le respondió con cifras y datos concretos sobre la caída en la inversión científica. Pero ayer el propio candidato a presidente le respondió durante su discurso: “No tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota, vos valés mucho igual que todos ellos”. “Sacate ese miedo, es un miedo incomprensible”, dijo Fernández.

Por otra parte, Fernández prometió que si es electo presidente volverá a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnolgía, que será financiado con el dinero que se ahorre por los intereses de las Leliq, del mismo modo que prometió con los remedios gratuitos para los jubilados. Además, recordó que la idea de crear ese ministerio se la había planteado él mismo a Cristina Kirchner cuando aún era jefe de Gabinete. “Fue una buena idea, quizás nos equivocamos con el ministro”, dijo en referencia a Lino Barañao.