Pago al FMI: la interna del Gobierno, Kulfas al rojo vivo y la marcada de cancha de Larreta

La discusión sobre lo que suceda con la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtió desde hace semanas en el centro de la agenda política de la Argentina en donde las acusaciones cruzadas no sólo están a la orden del día entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, las dos principales coaliciones, sino dentro de ellas mismas también.

En ese sentido el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, criticó a los dirigentes de su espacio que buscan que no se llegue a un acuerdo con el Fondo. “La hipótesis de que el acuerdo con el Fondo sería mucho peor me parece, de mínima, un acto de voluntarismo o, en todo caso, es un acto de irresponsabilidad”, dijo el funcionario en declaraciones a Radio con Vos.

“Me parece que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita sostener la reactivación”, remarcó. Kulfas precisó que la Argentina no posee una “situación macroeconómicamente holgada” donde “sobren dólares” y existe “un desequilibrio en el balance de divisas”, y la misma, de no mediar un acuerdo, se puede “claramente agudizar”, además de “poner en peligro un montón de recursos de financiación internacional y restringirse el crédito comercial”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Las declaraciones de Kulfas sucedieron después de que el diputado nacional Leopoldo Moreau planteara la posibilidad de que el país entre en default nuevamente y que eso no sería una situación preocupante. “El default no es el peor de los remedios”, fue la frase que utilizó el ex radical que ahora forma parte del núcleo duro del kirchnerismo.

“Hay gente que realmente piensa de manera sincera lo que dice y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que, sin duda, dificultarían esa recuperación”, recalcó el ministro de Desarrollo Productivo, a modo de respuesta. “Hay muchas empresas que operan en el exterior que financian importaciones y exportaciones. Eso se pondría en peligro”, advirtió Kulfas, y recordó que países como “Sudán, Somalia, Camboya e Irak” son los que entraron en default con el FMI.

“El acuerdo con el Fondo de ninguna manera resuelve nada. Simplemente permite seguir sosteniendo relaciones económicas y financieras con el mundo”, dijo el ministro, y agregó: “Después obviamente dependemos de nosotros”.

Una de las cuestiones troncales sobre la que hizo referencia tiene que ver también con los subsidios energéticos. Ese punto forma parte de las discusiones claves con el organismo de crédito para bajar el déficit. En ese sentido, el economista puntualizó sobre la necesidad de que se avance con un esquema diferente. “Hay muchísima gente que paga tarifas ridículas y creo que tiene que haber una segmentación. Sin duda ahí hay un tema para trabajar y lo está haciendo la Secretaria de Energía”, dijo.

En Juntos por el Cambio quien habló en ese sentido fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento no sepamos si se paga o no. No ayudan los mensajes contradictorios del Gobierno y no ayuda que la vicepresidenta hable en contra del acuerdo”, dijo el alcalde porteño en una conferencia de prensa hoy.

“Con respecto al acuerdo con el Fondo, lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y generar trabajo. En ese plan, el capitulo con el Fondo es uno más y no el más importante, y lo que necesitamos es tener previsibilidad, que nos muestren cuál es el horizonte para nuestro crecimiento”,agregó.

¿Pero qué sucederá con el vencimiento? Hay quienes dentro del Gobierno remarcan que se buscará una estrategia similar a la que llevó adelante el difunto ex presidente Néstor Kirchner junto a Roberto Lavagna en 2003, sin embargo los escenario son bien distintos, aclaran.

Hoy en su conferencia de prensa de los jueves la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, manifestó que el pago del vencimiento dependerá de lo que suceda en las próximas horas con las negociaciones con el FMI. "Lo que va a suceder lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante”, manifestó.