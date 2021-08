Palo por palo: Macri salió a responderle a CFK en medio de la campaña electoral

La campaña por las elecciones legislativas comenzó con todo. Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saliera con los tapones de punta contra Mauricio Macri, el expresidente no bajó los decibeles y también respondió fuerte.

"¿De qué República nos hablan los que integraban mesas judiciales?", dijo ayer Fernández de Kirchner Cristina, durante un acto en la Isla Maciel junto al presidente Alberto Fernández y a todo el arco del Frente de Todos. Y continuó, en referencia al Gobierno de Macri, con un contraste en el que dijo que "ninguno" de los ex funcionarios de su Gobierno "se fue del país" cuando tuvieron que enfrentar los procesos judiciales en tiempos de administración macrista del Estado a diferencia de lo que ocurre con los ex funcionarios de Cambiemos. "Todos pusimos la cara y el cuerpo... Y nos vienen hablar de República; República de morondanga era eso”, dijo.

Macri, en una entrevista que dio hoy a la radio Cadena 3, no se guardó palabras. "Lo que ella llama morondanga da a entender el requisito básico para el desarrollo, que es que seamos confiables, creíbles", aseguró para luego agregar que el compromiso de su gestión “se enfocó en la generación de trabajo para salir de la pobreza” a lo que añadió: “entre 2015 y 2019 nadie se iba de Argentina; en el último año y medio, en cambio, tuvimos el mayor éxodo de la historia”.

El expresidente luego siguió enumerando lo que considera como éxitos de su gestión. “Teníamos un compromiso con la transparencia, la inversión y la modernización”, destacó en respuesta a las críticas de Cristina, y a lo que prosiguió: "nos quieren hacer creer que eso no existió, porque una parte de la bomba nos explotó, pero la educación mejoraba, el narcotráfico no estaba más, había obras por todos lados y se exportaba cada día más. Por algo vinieron los líderes más importantes del mundo y nos felicitaban”.

También cuestionó las políticas del gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus en el país. “Sé de la angustia que hay con el mal manejo de la pandemia. Se destruyeron miles de empleos privados. Hay angustia con la inflación, que no para. Esta desesperanza no nos tiene que llevar a perder de vista que hay una oportunidad", y enfatizó: "La cuarentena eterna destruyó nuestra salud física, mental y laboral. Hubiésemos apostado por la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos".

Después de mantenerse un tiempo en silencio, Macri reapareció en la escena pública el domingo pasado y criticó al primer mandatario argentino por el escándalo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena estricta por el coronavirus y afirmó que con la aparición de la foto de la reunión prohibida el actual mandatario "tocó fondo”.

"Es un momento de volver a despedirse de los seres queridos pero, sobre todo, de mucha indignación. Indignación que comparto con todos los argentinos porque esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo. Más bien, el presidente tocó fondo en el valor de la palabra presidencial", comentó en diálogo con TN. Este miércoles sostuvo que su objetivo es "mantener la esperanza" de cara a las elecciones legislativas, donde apuntó que el kirchnerismo representa "el lado más salvaje" del peronismo.

Además, señaló que las diferencias políticas que hay hoy en el país no está constituida por personas sino por los valores. "No creo que la grieta sea 50 y 50; hay una minoría muy consolidada, agresiva y convencida, que es el kirchnerismo, que ejecutó al peronismo en su conjunto para no irse del poder", sentenció Macri.

No dejó de repasar con espíritu autocrítico su gobierno. "Los cuatro años fueron una pesadilla; haber gobernado en minoría en ambas cámaras, con un peronismo en su versión más salvaje, porque el kirchnerismo lo es, fue muy difícil", reflexionó Macri, y concluyó: “Tengo excelente relación con todos los candidatos. A algunos los conozco más, como a Gustavo Santos, tal vez el mejor ministro de Turismo en décadas. Espero que los cordobeses vuelvan a ser el motor del cambio, porque el peor virus es la resignación".