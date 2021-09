Paola Spátola habla sobre las PASO y la dirigencia política: "Le fallamos a la sociedad"

A menos de dos semanas del inicio de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la campaña electoral está en su punto más áspero, con chicanas, reclamos y críticas de parte de la oposición y del oficialismo. Por un lado, surgieron los duros cuestionamientos contra el presidente Alberto Fernández por el festejo de cumpleaños que hizo su pareja y primera dama, Fabiola Yañez, en la Residencia de Olivos, en julio del año pasado.

De parte del oficialismo, a su vez, se apoyan en la grave situación económica que dejó Mauricio Macri tras su paso como presidente de la Nación y en el supuesto contrabando agravado de material bélico a Bolivia durante los días en los que se llevó a cabo en ese país el golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales parta encabezar esta campaña legislativa.

En este contexto, BigBang dialogó con la ex diputada nacional, Paola Rosana Spátola, precandidata a concejal en el tercer lugar de la lista que apoya la gestión del intendente Jorge Macri en estas elecciones, que darán inicio el domingo 12 de septiembre. A sus 53 años, la especialista seguridad puede decir que algo sabe de política: en 1997 trabajó con Eduardo Duhalde, y luego en la campaña electoral de 1999, asesoró a Carlos Saúl Menem en materia de seguridad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Spátola ingresó al Congreso en 2005 de la mano de Ricardo López Murphy y Aníbal Fernández logró convencerla para que conformara en 2009 su bloque “Guardia Peronista”. "Esta es una campaña particular, al extremo, por el tema de la pandemia. Uno se tuvo que reinventar, algo que en definitiva no está mal. Pero se terminaron el tema de los actos y de la concentración de gente en los lugares cerrados", explicó.

De sus 53 años, Spátola lleva 36 dedicándoselo a la política. "A los 17 comencé a militar. Ahora, sobre todo esta campaña, tiene que ver con el afuera, es todo más personalizado y a mi personalmente no me gustaban los actos grandes. Creo que eso ya se terminó. Ahora todo se mueve mucho más por las redes sociales y charlando con los vecinos, en este caso de Vicente López. Nací, vivo y crio mis hijos acá".

Sobre las elecciones, sostuvo que la pandemia fue el principal condicionante hasta el punto de que el jueves la jueza federal María Servini resolvió que las personas con coronavirus, que presenten síntomas compatibles con el COVID-19, quienes sean contacto estrecho de un paciente con esta enfermedad o "sean considerados casos sospechosos de contagio" estarán exceptuadas de ir a votar en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, la ex diputada remarcó: "Al principio de la pandemia nadie sabía dónde estaba parado. Desde mi punto de vista, cuando dicen desde el gobierno que ´buscaron cuidarnos´, que ´preservaron la salud´ y ´la economía´, no estoy de acuerdo. Para mi, la cuarentena tuvo que ser más corta, con la flexibilidad de generar cierres de manera descentralizada en caso de que los contagios se elevaran", opinó.

De acuerdo con su postura, Vicente López fue uno de los distritos que" ofreció vacunar de manera independiente". "Se planteó que le den al municipio la capacidad porque contaba con las herramientas y el personal necesario para inocular a los vecinos y no centralizar la vacuna. No está mal vacunar al presidente y al personal estratégico, pero muchos a espaldas del pueblo me parece un espanto", dijo en clara referencia al escándalo que le costó el cargo a Ginés González García.

Durante la charla, Spátola se refirió a las fotos y videos del polémico festejo que protagonizó el presidente y la primera dama en Olivos y al caso de Lilita Carrió, quien también celebró su cumpleaños con muchos dirigentes presentes, incluidos de Cambiemos, incluido el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Yo creo que lo que ocurrió con el presidente es algo tan terrible, más allá de si es, o no, un delito. Acá me parece que hay que dejar de un lado el análisis del tipo penal porque la foto significa mucho más", resaltó.

Y siguió: "No solo porque en plena restricción, mientras estábamos encerrados sin poder ver a nuestros viejos, hijos o despedir a un ser que partió, estaban de joda en Olivos, sino porque nadie todavía se pregunta cómo entraba y salía esa gente. La Avenida General Paz estaba cerrada y te pedían hasta el ADN para poder pasar. Yo soy personal autorizado por mi labor en una empresa del sector privado que es esencial en el tema seguridad y me paraban varias veces por día".

Si bien sostuvo que no se caracteriza por ser una persona radical y aclaró que no busca la confrontación, sostuvo que fue "amoral" lo que pasó en Olivos. En ese sentido, consultada por este sitio sobre el festejo que hizo Carrió en diciembre del año pasado, explicó: "Hay una cuestión de una temporalidad. Yo no voy a defender lo que hizo Lilita, ya que estuvo realmente mal. Pero cuando pasó lo de Olivos, estábamos encerrados. Lo de Carrió fue en diciembre, cuando ya estábamos saliendo. Igualmente, está mal de cualquiera, pero el presidente salía todos los días a pedirte que te quedaras en casa y a decirte que era un delito salir sin permiso".

En este contexto, la precandidata a concejal también se refirió a la imputación de Mauricio Macri en la causa del traslado de material bélico a Bolivia y destacó que, a diferencia de lo ocurrido en Olivos con los festejos de cumpleaños de Yañez, esto no afectará la elección de las personas en estos comicios. "En esta elección no creo que afecte porque es de medio término", dijo.

Y aseguró: "Las personas están atentas cada vez más a lo micro. Somos nosotros, los políticos o periodistas, los que vemos estas cosas. Los vecinos ya no leen los diarios y ya casi no ven los noticieros para no angustiarse. Solo hay que ver los niveles de audiencia en los programas políticos para darse cuenta que son cada vez más los que prefieren las series en Netflix. Las personas están saturadas de información".

Según Spátola, la pandemia género nuevos paradigmas. "Hizo visible la calidad de vida de cada uno. Aquel que podía viajar, ya no puede, por ahora, por la pandemia. Ahora esa persona pone su disfrute en otra cosa. En plena pandemia, sacar al perro a dar la vuelta era un lujo. Teníamos plazas cerradas y esto cambió muchísimo la forma de vincularse con las personas. La tecnología en este caso, ayudó a muchos a no perder el contacto con sus seres queridos", detalló.

Llegando al final de la nota, la ex diputada señaló que no se arrepiente de ningún partido político en el que estuvo y se refirió a las elecciones del 12 de septiembre en medio de las versiones que afirman que tendrá una muy baja presencialidad debido a la pandemia y al marcado deterioro de la imagen de la política en el seno de la sociedad. "Los lugares que se conquistan uno los cuidas. En casa partido fue libre de expresar mis opiniones y posiciones", manifestó.

Y siguió: Acá no se salva nadie y hay que ser autocríticos. Nosotros como clase política le fallamos a la sociedad y no fuimos capaces, en la provincia de Buenos Aires por ejemplo, de generar la boleta única y terminar con el negocio de los fiscales. En la provincia se necesitan 50 mil fiscales y ni te cuento cuántos hacen falta en las PASO cuando una sola lista tiene varias otras listas. Yo creo que la asistencia va ser más baja que de lo normal, pero por el miedo al contagio".

Sin ir más lejos, la funcionaria destacó que los protocolos contra el COVID-19 en estas elecciones son "muy rigurosos" hasta el punto que será "más seguro ir a votar que ir al súper de la esquina". "Hay una desmotivación enorme igualmente. Los chicos perdieron la posibilidad de terminar el colegio, el último del secundario, los que empezaron la universidad no conocen a sus compañeros.....hay un nivel de frustración enorme", expresó.

Y se tomó unos segundos para hablar del video de la docente increpando a un alumno en La Matanza: "Me parece berreta lo que hizo la docente. Si queremos hablar de futuro y de que los chicos vayan a votar, empecemos de hablar de un mejor sistema educativo. El educador no puede trasmitirle a los chicos su posición política porque los condiciona. El educador es una figura sumamente importante en los chicos y debe buscar formarlos para que tengan alas para volar. El docente es el que les das las herramientas para que puedan forjar una opinión, pero no los adoctrina. Los docentes son las personas que tienen el deber de cuidado de las almas jóvenes".

Finalmente, le brindó a este sitio su visión sobre la inseguridad del país, remarcó que hace falta la creación de un régimen penal juvenil, con imputabilidad a partir de los 14 años y sentenció que es momento de discutir a legalización del cannabis, tal y como sucede en gran parte del mundo. "Al país en tema de seguridad lo veo muy para atrás, confuso y sin un plan. Uno no puede dinamitar cada vez que asume lo que hizo la gestión anterior. La situación es muy grave en la Argentina. Hay que empezar a discutir la legalización, hay que discutir mecanismos concretos para combatir el lavado. Esta historia del narcomenudeo solo hace que los policías terminen agarrando a los pibes que salen con diez porros para quedar bien, para la estadística y después los liberan. "Necesitamos la creación de un régimen penal juvenil, con imputabilidad a partir de los 14 años. ¡Es urgente! Pero más que nada es urgente para aquellos jóvenes que cometen hechos ilícitos -que no tiene garantías- y para realmente generar un marco de pena alternativas a la prisión. Hoy los que son aprendidos pasan a los institutos y de ahí a la calle de nuevo. Es muy difícil recuperar y cambiar la carga con la que estos chicos salen de sus casas. Hay que analizar cada caso en particular, pero en esto hay que ser sinceros: la violencia juvenil no es un tema lúdico. Cada vez que un chico viola, asesina o mata, ahí se discute el tema, pero después no se hace nada".